Reclaman máis espazo para o público no Concello

Municipal. O BNG quere advertir da “oportunidade perdida” ante a remodelación do salón de plenos do pazo de Raxoi “para incluír nesa obra a necesidade de ampliar o espazo para o público”. En palabras de Goretti Sanmartín, portavoz nacionalista en Raxoi, “unha cidade como Santiago de Compostela, capital do noso país, dispón dun salón de plenos para unicamente 18 postos para persoas, tanto do público como xornalistas, que queiran acudir e asistir ás sesións”. “Esa é a maneira de entender a participación e a democracia por parte dun alcalde e dun goberno que non buscan alternativas para volver ter plenos presenciais”, afirmou, unha demanda do conxunto da oposición e do BNG que entende que o espazo que ocupa o salón de plenos nestes momentos non pode garantir os protocolos necesarios para realizar aí as sesións e reclama “recuperar esa presencialidade porque hai que garantir o dereito de estar no salón de plenos”. ecg