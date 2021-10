Reclaman melloras na avenida de Coimbra

Santiago. O Grupo Municipal Popular, a través do seu concelleiro José Antonio Constenla, solicitará, no vindeiro Pleno ordinario, que se leven a cabo distintas melloras na avenida de Coimbra. Os populares consideran que é esencial que, tal como reclama a veciñanza, nesta zona se proceda a dotar dos elementos e melloras que se sinalan na presente iniciativa, “todas elas”, din, “tan necesarias como asumibles para o orzamento municipal”. Entre as sús peticións destacan a reposición de borde ou protección na beirarrúa da Avenida de Coimbra nas proximidades da conexión coa Avenida de Xoán XXIII, “un treito duns 50 metros onde no seu día se suprimiu a beirarrúa elevada para facilitar o xiro dos autobuses urbanos desviados por mor das obras realizadas en Basquiños”.

Ademais, para completar a seguridade peonil, engaden que sería apropiado “darlle continuidade á beirarrúa ata enlazar coa beirarrúa convencional existente na cima da costa, así como procurar unha mellor localización para os colectores de residuos, para que non dificulten o tránsito peonil”. Tamén solicitan a colocación dalgúns elementos de mobiliario urbano (bancos, papeleiras...) na avenida de Salamanca. ECG