Reclaman melloras nas condicións de vida dos parrulos da cidade

Santiago. Compostela Aberta presenterá no vindeiro pleno ordinario unha moción para que se melloren as condicións de vida dos parrulos do entorno da Alameda e do Auditorio. Segundo a súa voceira, María Rozas, “non son simples adornos e requiren dunha atención que a día de hoxe non teñen”.

Rozas sinala que son moitas as queixas que o grupo de CA ten recibido por parte da veciñanza polas deficiencias na calidade de vida destes animais, e que teñen que ver con cuestións sanitarias, de salubridade ou de alimentación. A concelleira lamenta que “moitos parrulos están a morrer a idades temperás, froito destas malas condicións ás que se engaden frecuentes mordeduras de cans e tamén os efectos da introdución, por parte de particulares, de patos da especie cairina moschata, que desde o 2010 está considerada unha ameaza para a biodiversidade pola Sociedade Española de Ornitoloxía”.

Na moción de CA para o pleno ordinario de xullo, María Rozas instará ao goberno de Sánchez Bugallo a poñer en marcha iniciativas para a concienciación e formación nos coidados que precisan os parrulos, dirixidas tanto a persoal de xardinaría que se ocupa do mantemento dos espazos que ocupan estes animais e a súa alimentación, como á Policía Local, que debe estar vixiante e sancionar a quen abandone patos nos estanques. Ademais, pedirá que os parrulos da especie cairina moschata sexan trasladados e que o resto sexan desparasitados e atendidos cando resulten feridos. Precisamente sinala CA que os patos desta especie tenden a ter moita descendencia, tal e como aconteceu na Alameda con nove crías.

Co fin de evitar que se introduzan novos animais nos recintos, o grupo de María Rozas demanda que se aumente a súa seguridade a través do reforzamentos dos peches e dos valados. Por último, reclama na moción que o Goberno valore a constitución dunha patrulla de Protección Civil que estea formada en cuestións medioambientais e de protección animal.

Estas medidas uniríanse ás xa postas en marcha como, por exemplo, os sinais de tráfico de Déixaos cruzar, que advirten aos condutores das zonas habituais de paso dos parrulos. Iago Salgado