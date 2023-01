Reclaman melloras no parque de skate situado na traseira do Parlamento

Santiago. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, reuniuse con representantes da Asociación de Skaters de Santiago e comprometeuse a levar unha iniciativa ao Pleno coas súas demandas sobre a falta de mantemento e de iluminación nas instalacións do parque de Trasparlamento e a demora nas obras das novas pistas de Conxo-Santa Marta, que foron aprobadas con 150.000 euros nos Orzamentos municipais.

O parque de Trasparlamento require labores de conservación, limpeza e iluminación, pois non se efectúa o mantemento necesario desde que se realizaron as obras, sostén o BNG. En concreto, apunta, non se retiran as follas nin a resina das árbores que quedan depositadas no chan e iso provoca que exista unha superficie pegañenta que dificulta e mesmo impide a práctica deste deporte con seguranza. Ademais, indica ca chuvia arrastra terra e area que non se elimina da zona de patinaxe, hai bordos afundidos e fendas nos elementos de saltos, lousas rotas e bancos sen parafusos de suxeición, o que entraña perigo para as persoas que frecuentan estas pistas de skate. Tampouco existe iluminación, o que limita o horario para poderen practicar este deporte en canto anoitece, algo especialmente necesario durante o inverno.

En canto á zona de Conxo, trasladaron a preocupación pola existencia dunha fenda de 12 metros de longo que se está a abrir, previsibelmente causada por unha obra próxima, e advertiron da presenza de grandes charcos porque a superficie é irregular e non se drena ou escoa a auga da chuvia, co que queda en balsas durante longos períodos de tempo facendo impracticábel a patinaxe nesas condicións. É necesaria unha valoración do estado da praza tras esta fenda que está situada na zona onde se van localizar as ramplas para a patinaxe. Ademais, piden que se instalen paneis informativos para dar a coñecer as zonas para patinar.

Tamén se referiron á necesidade dunha maior flexibilidade por parte da Policía coas persoas que utilizan o monopatín como medio de transporte. ecg