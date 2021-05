Reclaman no Pleno a creación dun modelo de enerxía eólica sustentábel

BLOQUE. O BNG traslada ao Pleno unha moción destinada a frear a invasión de parques eólicos en Galicia. Así, reclamará desenvolver e aprobar un novo marco regulador do sector eólico que incremente as garantías sociais, económicas e ambientais, a comezar por un novo Plan Sectorial Eólico tendo en consideración as necesidades da comunidade e o papel doutras tecnoloxías, ademais de contar cunha ampla participación de asociacións veciñais, agrarias, ecoloxistas, sindicais, centros de investigación e comunidades de montes. Nos mapas da Xunta e do Ministerio de Transición Ecolóxica figuran rexistrados 21 proxectos eólicos na área de Compostela -concretamente nas comarcas de Ordes, Xallas, Barcala e Sar- emprazamentos onde está a xurdir oposición social pola afectación hidrolóxica, arqueolóxica e de impacto ambiental, urbano e paisaxístico dos máis de 200 aeroxeradores previstos. “Fronte a isto, o BNG defende un modelo de enerxía eólica sustentábel, xusto e galego fronte ao espolio e a depredación”, sinalou Navia Rivas, concelleira do BNG. Según os nacionalistas, Galicia sofre hoxe un bum eólico sen precedentes. “As grandes empresas do oligopolio eléctrico e os gobernos da Xunta e do Estado están a aproveitar a necesidade de desenvolver unha transición enerxética que abandone enerxías fósiles para repetir a historia: facer que Galiza sexa unha gran produtora de enerxía sen capacidade decisión, cun modelo espoliador e depredador deseñado ás nosas costas e ao servizo das grandes empresas, sen participación social e sen garantías de protección medioambiental”, afirman. ECG