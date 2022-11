Reclaman o traslado dos colectores que están diante de San Martín Pinario

LIXO. Co fin de evitar o evidente impacto negativo duns colectores situados diante da igrexa de San Martín Pinario, o Grupo Municipal Popular, a través do seu voceiro, José Antonio Constenla, reclamaralle ao goberno de Sánchez Bugallo, no vindeiro Pleno ordinario, que se adopten as medidas necesarias para trasladar, ou cando menos ocultar o impacto visual que suscitan os dous colectores de lixo situados na parte frontal da igrexa de San Martiño Pinario, e que proceda a repoñer a deteriorada lona situada á dereita da portada. O Grupo Popular e coñecedor de que a localización dos equipamentos para a prestación de determinados servizos non sempre resulta doada, ao ter que combinar a comodidade para as persoas usuarias coa adecuación á contorna, polo que, como destaca o voceiro popular, “resulta conveniente levar a cabo unha análise ou estudo previos sobre o terreo para evitar, ou cando menos reducir ao mínimo imprescindible as consecuencias non desexadas que poidan afectar á seguridade ou á estética dos lugares escollidos”. Para Constenla, resulta “sorprendente pero evidente que dita análise ou estudo por parte dos responsables do oberno municipal non se debeu levar a cabo nas inmediacións da igrexa de San Martiño Pinario”. rEDACCIÓN