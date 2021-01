Reclaman obras de mellora nos itinerarios do Camiño

GOBERNO CENTRAL. O Parlamento galego aprobou onte a proposición non de lei do grupo popular, co voto en contra dos deputados socialistas, a través da que se solicita ao Goberno central que realice as obras necesarias de sinalización, iluminación e mellora dos pasos peonís, construción de pasarelas ou pasos subterráneos no trazado da rede estatal de estradas que cruzan os diferentes Camiños de Santiago. O deputado popular Borja Verea sinalou que a ampliación do Ano Santo ata 2022 “é unha gran responsabilidade e unha oportunidade que non podemos desaproveitar”. Neste sentido, manifestou que “é necesario o compromiso de todas as administracións públicas” e lembrou que “seguimos pedindo investimento por parte do Goberno central para o Xacobeo 2021-2022 fronte ao compromiso amosado pola Xunta, que se traduce nos máis de 80 millóns de euros que figuran nos orzamentos para 2021”. “O Camiño de Santiago é o cimento de todo o fenómeno xacobeo”, indicou Vera, antes de engadir que é “fundamental concentrar esforzos en manter e mellorar todas as rutas de peregrinación”. “É importante aproveitar a parada técnica destes meses no Camiño de Santiago como consecuencia da pandemia sanitaria para mellorar a seguridade nos seus tramos”, sinalou o deputado popular, quen recordou que “temos trasladado ao Goberno central, e hoxe reiteramos a petición, de arranxar preto de 50 puntos negros existentes nas estradas de titularidade estatal, principalmente no Camiño Francés, no Camiño de Inverno, no Camiño do Norte e na Vía da Prata”.