Reclaman que o Concello axilice a xestión do pago a proveedores “para evitar danos ás empresas”

orzamentos. A portavoz do grupo municipal do BNG, no pazo de Raxoi, Goretti Sanmartín, advertiu onte de que “a resistencia do grupo de Goberno local a empezar a negociar os Orzamentos para 2021 está vinculada ao incumprimento do período medio de pago a provedores que, segundo o último dato, se sitúa en 50 días en vez dos 30 que marca a norma”. Neste sentido, emprazou ao alcalde, Sáchez Bugallo, “a axilizar o abono destas cantidades para evitar maiores danos económicos ás empresas”. Para o BNG, o feito de non axilizar o pagamento a provedores por parte do Concello nesta situación especial de crise derivada da pandemia da covid-19 “demostra a súa insensibilidade con pequenas e medianas empresas”, que lembrou que deste xeito tardan máis do permitido en cobrar desta Administración pública. “Este atraso nos pagamentos repercute de xeito negativo na economía local”, sinalou Goretti Sanmartín. Por outra banda, explicou que implica tamén que, ao superar o prazo establecido de trinta días, Santiago deberá destinar a amortizar débeda os fondos de tesourería que non gastou, en vez de poder usalos para proxectos financeiramente sustentábeis, tan necesarios neste tempo que se precisan para facer obras públicas. En concreto, a portavoz nacionalista sinalou que segundo os últimos datos publicados no portal do Ministerio de Facenda, referidos neste caso ao mes de agosto pasado, o período de pago medio a provedores sitúase en 49,65 días por parte do Concello de Santiago de Compostela. Unha cifra que o alcalde de Santiago achacou aos problemas de tramitación derivados da pandemia, e sinalou que a intención do goberno local era conseguir unha reducción dos mesmos ao longo do segundo semestre do ano, co obxectivo de pechar o exercicio dentro do prazo establecido e poder destinar así os remanentes de tesoureria do 2019 a novas inversións no vindeiro ano. ecg