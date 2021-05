Reclaman que os pais poidan presenciar os partidos dos seus fillos

Borja Verea visitou onte o campo municipal de Santa Isabel acompañado do presidente do Vista Alegre CF., José Ángel Mosquera, Cheché, e analizaron as demandas e necesidades do fútbol base compostelán.

No encontro o deputado santiagués interesouse pola dispoñibilidade de campos de adestramento de herba sintética para os equipos da cidade e polas políticas municipais de apoio e promoción das actividades deportivas para os máis mozos.

Neste senso, os directivos do Vista Alegre CF reclamaron “un maior esforzo do goberno municipal para facilitar a práctica do futbol base xa que o uso dos campos municipais e os horarios de adestramento están saturados” e insistiron en que “fai falla acondicionar e preparar campos de fútbol e pavillóns, e un mellor reparto dos horarios entre os equipos”.

Nesta liña, Verea reclamou que hai que ter en conta, ademais de ao deporte de élite, ao deporte base, prestando “unha maior atención polos equipos da cidade, especialmente as categorías inferiores, onde os directivos e técnicos fan un extraordinario labor, en moitos casos altruista pero moi importante para os rapaces e familias de Santiago”, posto que “estamos a falar non só de deporte senón de todo o que conleva participar para os pequenos: valores, convivencia...”. E engadiu que cando pase o peor da pandemia o deporte base volverá cunha importancia moito maior, e a cidade ten que estar preparada”.

Outras das cuestións que están xerando unha grande polémica estes días é a prohibición de acceso ás nais e pais de Santiago aos recintos deportivos municipais, limitación esixida en Compostela pero non non resto de concellos, xerando situacións tan dispares como que os pais poden asistir aos partidos cando se celebran fora da cidade pero non na capital galega.

Nesta liña, o concelleiro Evaristo Ben acaba de rexistrar unha pregunta ao Goberno local na que se interesa polas previsións para o cese das limitacións impostas nas instalacións deportivas municipais que impiden a asistencia de espectadores aos campos de fútbol e pavillóns. A pregunta vén motivada polas continuas queixas recibidas.