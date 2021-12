Reclaman que se dote de iluminación o acceso ao Museo do Pobo Galego

Santiago. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, trasladará unha iniciativa ao Pleno de decembro para que o Goberno local dote de iluminación pública eficiente os accesos ao Museo do Pobo Galego, as rúas do Home Santo, da Angustia e aquelas zonas doutros barrios onde se detecte este problema.

O grupo municipal do BNG recibiu queixas da falta de iluminación pública nos accesos ao Museo do Pobo Galego, unha zona que queda completamente escura a partir das 18.00 horas durante o inverno. O feito de non dispor de luz no tramo de entrada, tanto desde a Costa de San Domingos como desde a rúa Ramón del Valle Inclán, dificulta a subida e baixada de escaleiras e, especialmente, o tránsito pola zona axardinada situada no frontal da Ala Sur.

Ademais, o BNG quere recordar que xa trasladou en reiteradas ocasións (decembro de 2015, marzo de 2020 e setembro de 2020) a necesidade dunha correcta iluminación das rúas do Home Santo e da Angustia, con proxección para as beirarrúas para reducir a contaminación, así como dos lugares doutros barrios onde se detecte este problema. En concreto, nas rúas do Home Santo e da Angustia, onde se realizou unha intervención en 2011 con obras de renovación de pavimentos e de servizos, colocación de bancos de pedra e de árbores, quedou pendente instalar un novo sistema de iluminación para corrixir os problemas derivados da existencia de farolas antigas. ECG