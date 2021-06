Reclaman que se execute o proxecto para facer do Restollal un bulevar

humanización. O grupo municipal do BNG reclámalle ao alcalde que cumpra o compromiso coa veciñanza do Castiñeiriño para a humanización da rúa do Restollal e de Amor Ruibal, na Pontepedriña, para que se transformen nunha avenida urbana e cun carril para bicicletas, co obxectivo de facilitar a mobilidade e a accesibilidade. A portavoz municipal, Goretti Sanmartín, lembrou este compromiso electoral do PSOE, que persegue articular os polígonos de máis de 2.000 vivendas construídos en ambas as marxes para convertela nunha vía urbana e evitar a fragmentación que supón a actual estrada. No proxecto presentado entón, diferenciábanse tres zonas. Para as de Amor Ruibal e Sar-Pontepedriña anunciou unha actuación para pasar de catro a dous carrís de circulación e desde a rotonda do Castiñeiriño até a rúa Enrique Vidal Abascal prevía transformar a parede existente nunha rampa axardinada, con dous carrís de circulación e unha vía de servizo a cada beira. Estas tres zonas contarían cun trazado de carril bici para facilitar a comunicación neste medio de transporte. Ademais, á altura do centro comercial estaba previsto un cruce con semáforo para facilitar os accesos a ambas marxes. REDAC.