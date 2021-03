Reclaman que se manteña o uso multifuncional no proxecto da Casa das Máquinas

Santiago. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, reclámalle ao Goberno local que atenda a petición da veciñanza de Galeras “para facer compatíbel o uso da Casa das Máquinas coas necesidades do tecido asociativo”. O Pleno aprobou en 2015 unha iniciativa nacionalista para a rehabilitación da coñecida como Casa das Máquinas, un dos exemplos de arquitectura industrial de Compostela que se atopaba nun estado de conservación ruinoso. A intención era convertela nun espazo público, aberto e participativo, que combine os usos multifuncionais que require a asociación veciñal coa recuperación da memoria histórica local, a creación artística e o labor sociocultural.

De feito, este proceso de rehabilitación, contou co 80 % de financiamento da Deputación da Coruña con tres liñas de intervención, na carpintería, cuberta e espazo interior, co obxectivo de manter o carácter unitario do proxecto de López de Rego, e coa posibilidade de habilitar este edificio de especiais características para o uso da veciñanza, segundo consta na iniciativa.

Por estes motivos, o BNG formulará unha pregunta para coñecer se o Goberno local vai manter o uso multifuncional e para o asociacionismo que reclama a veciñanza. ecg