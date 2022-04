Reclaman que se repoña a iluminación pública na zona da Ponte da Rocha Nova

Santiago. O grupo municipal do BNG recibiu queixas da falta de iluminación no camiño entre a Ponte da Rocha Nova e a Poza Real de Abaixo, en Conxo, unha zona moi transitada que non dispón de visibilidade suficiente ao anoitecer. Así, o BNG reclama que se recuperen os puntos de iluminación nesta parroquia, posto que a ausencia destes focos está a causar problemas de visibilidade e de inseguranza viaria para as persoas que realizan este percorrido sen luz.

A iluminación da rede viaria, sobre todo en zonas onde se circula a pé e en bicicleta, é fundamental para facilitar os desprazamentos con seguranza e sen discriminacións de xénero, xa que as mulleres adoitan ser as prexudicadas por teren que cambiar os hábitos de mobilidade cando advirten perigo ao anoitecer se a ruta pola que deben ir non ten visibilidade.

A agrupación local do BNG estima que o Goberno de Santiago debe adoptar un maior control do servizo de iluminación pública, que non se está a ofrecer nas condicións debidas, xa que desde hai bastantes meses non funciona neste emprazamento e temen que poida ocasionar algún susto. ECG