Reclaman un novo centro educativo para os veciños de Lamas de Abade

Santiago. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, e o deputado parlamentar Manuel Lorenzo mantiveron unha reunión con representantes da ANPA do IES Lamas de Abade e con Lois Calvelo, da asociación veciñal do Castiñeiriño, ante a pretensión da Xunta de trasladar o alumnado e profesorado ao instituto de Sar. Defenderá unha iniciativa no Pleno de febreiro para que o Concello de Santiago poña a disposición da Xunta un terreo municipal para construír un novo centro en Lamas de Abade co fin de que poida atender a demanda existente e evitar o desprazamento.

“Despois de manter unha reunión do grupo municipal, do grupo parlamentar e da ANPA do IES Lamas de Abade, trasladamos a nosa solidariedade e apoio ás reclamacións da súa comunidade educativa para pedir que se paralice o traslado do alumnado e profesorado deste centro ao instituto de Sar”, explicou Goretti Sanmartín ao remate da xuntanza no Parlamento galego.

Segundo manifestou, o lóxico é que o alumnado vaia a un centro educativo das súas inmediacións nunha zona onde existen familias novas que se están asentando e onde non hai problemas de falta de alumnado para manter ese centro na propia contorna do Lamas de Abade. Para elo, o BNG demanda “diálogo, consenso, apoio e compromiso das administracións”. ecg