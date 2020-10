Reclaman un programa de integración para las personas con problemas en el barrio de San Pedro

Servicios sociales. El grupo municipal del Partido Popular, por iniciativa de las concejalas Beatriz Cigarrán y María Castelao, anunció ayer la presentación de un ruego en el pleno ordinario de este mes con el objetivo de que el gobierno municipal ponga en marcha un Plan de Integración de Personas con problemas de adición en el barrio compostelano de San Pedro, que se desarrollaría a través de la Concejalía de Benestar Social y de la Unidad Municipal de Atención ás Drogodependencias (UMAD).

Tal y como indican los populares, este plan tendría como principal objetivo “mellorar a integración das persoas con problemas de adicións que se reúnen nesta zona de Santiago de Compostela”. Según explican, en los últimos meses los vecinos de este barrio han expresado públicamente su “intranquilidade” por la situación en la que se encuentra esta céntrica zona del municipio “sobre todo, pola inseguridade producida como consecuencia das ocupacións, así como do menudeo de drogas” lo cual, como subrayan las concejales del PP, debe ser “sen dúbida, un motivo de preocupación para a Corporación municipal”. En este sentido, el grupo popular incide también en que a esta problemática hay que sumarle la noticia de una ola de robos producidos en las últimas fechas, y que “non fan máis que acrecentar a situación xa descrita”, señalan. Afirman también que la concentración de personas con problemas de adicciones, “fundamentalmente na praza do Oito de Marzo”, supone por si sola un motivo de preocupación. Señalan que, aunque se trata de un problema que se viene arrastrando desde hace años, el grupo popular tiene conocimiento de que actualmente se ha incrementado la presencia policial en la zona pero “semella que esta única medida non é suficiente para arranxar esta problemática, posto que a dita situación non ten mellorado”, concluyen . ecg