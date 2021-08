Recollida de material escolar para os menores con poucos recursos

Con setembro á volta da esquina e o consecuente comezo das aulas escolares, a Fundación Amigos de Galicia e Alcampo Santiago comezan a súa campaña de recollida de material escolar, en beneficio da infancia en situación de vulnerabilidade atendida pola entidade. O Alcampo de Compostela será o lugar habilitado para a recolección do material escolar, no período comprendido entre o 16 de agosto e o 15 de setembro.

Na presentación da campaña, que tivo lugar onte nas instalacións do hipermercado, estiveron presentes Marta Cousiño, responsable do Departamento de Traballo Social da Fundación Amigos de Galicia; Juan Rodríguez Castro, director do hipermercado; e María José Rey Cuba, responsable do Mercado de Alcampo Santiago. A campaña enmárcase dentro doutra máis ampla, Nas súas mochilas, o seu futuro, tamén da Fundación de Amigos de Galicia. Co comezo do novo curso, a entidade ten previsto entregar 974 mochilas, adaptadas a cada ciclo educativo, que contarán con libertas, lapis, ceras, gomas e dispositivos informáticos. Este ano tamén incluirán máscaras e portamáscaras, debido á situación sanitaria.

“Esta actuación es muy necesaria para las familias que estamos atendiendo que se encuentran en situación de emergencia social; familias que han aumentado y han visto cómo se agrava su situación personal con motivo de la crisis socioeconómica que estamos viviendo provocada por la crisis sanitaria actual”, explicou Marta Cousiño. Na presentación tamén quixo trasladar o agradecemento da Fundación Amigos de Galicia a Alcampo Santiago, “por su colaboración y participación un año más en nuestra campaña solidaria de vuelta al cole, con la cual esperamos poder conseguir todo el material que necesitamos para que los menores que atendemos puedan comenzar este curso escolar en igualdad de condiciones”.

No seu establecemento en Área Central xa está habilitada a zona de recollida, para aquelas persoas que queiran colaborar con material escolar novo, e que poderán depositalo á saída, en horario comercial. O director do hipermercado asegurou que “para toda la familia de Alcampo Santiago es un orgullo apoyar un año más esta iniciativa que busca la paridad, la inclusión social en edades tempranas y asegura una enseñanza ausente de desigualdades”.