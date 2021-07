Recoñecemento a 25 anos de exercicio na avogacía

Santiago. O Colexio de Avogados de Santiago celebra hoxe, 21 de xullo, un acto no que pretende recoñecer o traballo dos profesionais que levan 25 anos de exercicio na avogacía. Haberá tamén unha xura de novos letrados. O acto comezará ás 19.30 horas no Pazo de Fonseca compostelano, baixo a presidencia do decano, Francisco Rabuñal; a vicedecana, Carmen González Ferro; Manuel Martín, secretario da xunta de goberno, e a deputada Patricia López Arnoso. Cumpriranse todas as recomendacións e protocolos COVID-19, indicaron desde o Colexio de Avogados. REDAC.