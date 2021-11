Recoñecemento ao servizo de Medicina Interna do Clínico

O proxecto de sectorización na atención aos doentes crónicos e pluripatolóxicos entre o servizo de Medicina Interna e Atención Primaria da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza ven de ser recoñecido na terceira convocatoria do Premio Nacional de innovación na xestión, do IESE, patrocinado por Novartis. Onte tivo lugar o acto de entrega do título acreditativo na xerencia da área sanitaria compostelá, no que supón segundo a xerente, Eloína Núñez, “un recoñecemento a un proxecto que pretende unha mellor coordinación entre a os profesionais de Atención primaria e a atención hospitalaria, axilizando a consulta aos pacientes crónicos, resolvendo, e mesmo adiantándose, ás situacións máis apremiantes destes pacientes”.

Para acadalo, creáronse alternativas á hospitalización convencional a través da potenciación da hospitalización domiciliaria e a apertura do hospital de día situado no hospital Provincial de Conxo. Ademais, estableceuse a figura do internista de referencia como profesional de contacto directo entre Atención Primaria e o hospital.

“Desde o 2019 teñense resolto axilmente por este novo sistema sectorializado máis de 15.000 consultas de Medicina Interna, no 40 % dos casos bastou coa consulta electrónica, mentres que no 60 % restante derivou nunha consulta presencial no hospital. Este proxecto pretende unha abordaxe multidisciplinar da maior calidade para o paciente crónico”, sinalaron dende o CHUS.

A cronicidade supón actualmente unha gran maioría da patoloxía que se ve en Atención Primaria e que enche as camas dos hospitais e démonos conta de que a forma convencional de atender aos doentes crónicos non é a máis adecuada nin satisfactoria para o paciente, polo que se fixo necesario crear formas alternativas a este tipo de actuacións” subliña Antonio Pose, xefe do Servizo de Medicina Interna da área compostelá, antes de engadir que “esta é a base do proxecto, que se centra sobre todo na coordinación e na continuidade asistencial”. “Cada día vemos máis pacientes e cada día sentímonos máis útiles para eles e para os propios compañeiros de Atención Primaria, -afirma Pose- onde este proxecto foi moi ben acollido”.

O xefe do servizo de Medicina Interna reivindica ademais o papel da “humanización e a comunicación co paciente ademais da coordinación entre os diferentes niveis asistenciais como esenciais para cumprir co obxectivo final da Medicina: curar”.