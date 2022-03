Recoñecemento unánime a catro grandes embaixadores do diálogo e da concordia

O Casino de Santiago viviu a tarde do luns unha concorrida e emotiva velada ao abeiro do acto de entrega dos Premios Lorca, Guerra da Cal e Blanco Amor ao Diálogo e a Concordia, que nesta segunda edición recaeron en Ángel Gabilondo –Defensor del Pueblo–, Antón Costas –presidente do Consejo Económico e Social de España–, Caetano Díaz –xornalista– e Rui Río –líder do Partido Social Demócrata portugués–; se ben este último recollerá a súa distinción mañá, xa que non puido asistir por razóns de axenda. Encontro, coraxe e esperanza foron algunhas das palabras pronunciadas polos premiados, como palabras “imprescindibles e urxentes” para o diálogo e a concordia entre os seres humanos.

O presidente anfitrión, Ubaldo Rueda, felicitou as personalidades galardoadas polo seu “compromiso durante a pandemia, que fixo delas un símbolo e un referente para todos”. Igualmente, expresou un agradecemento “especial” aos socios de honra nomeados no mesmo acto: Carlos Pajares e Senén Barro (ex reitores da USC), Jesús García Rendo –Susete– (CEO da empresa Ulla-Oil) e Ramón Boullón (ex barman do Café Azul e promotor incansable do baloncesto infantil e xuvenil). Estas catro persoas colaboraron “activamente en facer unha cidade máis grande e máis humana”, tal como destacou Ubaldo Rueda.

Ángel Gabilondo, que cualificou o premio como un acto de encontro e xenerosidade, sentiuse “agraciado” por participar nesta ocasión que humaniza tanta atrocidade dominante, nesta conxuntura, a dunha sociedade, a dun mundo en situación difícil, e que así e todo preconiza a concordia, segundo advertiu. “El diálogo no elude el conflicto, no es ajeno a la controversia, no es tan simplista como para ignorar que existe la distancia, la diferencia, la oposición. Ni es tan ingenuo como para entender que es suficiente con la buena voluntad. Pero sí creemos que enfrente a la buena voluntad de poder, hemos de reivindicar el poder de la buena voluntad”, subliñou Gabilondo, natural de San Sebastián.

O tamén catedrático de Filosofía teimou nesta idea de que os acordos non se basean en que todos pensamos igual, sentimos o mesmo, queremos idénticas cousas, soñamos realidades semellantes: “Se basan en que todos pensamos, sentimos, queremos y soñamos, es decir, en que somos seres humanos, personas de corazón, con corazón. Y esa es la raíz que une concordia y acuerdo, y esa es la raíz que está en la palabra coraje. Por eso son imprescindibles la audacia y el coraje del acuerdo, la audacia y el coraje de la decisión activa y comprometida para lograr condiciones estables y justas, única clave de una paz duradera”.

A idea da audacia foi recollida, igualmente, por Antón Costas, engadindo un matiz: “Para ser moderado tamén cómpre ter coraxe”. Avogou por sumar ao diálogo e á concordia –“instrumentos esenciais nunha sociedade plural e nunha democracia liberal”, dixo– as catro virtudes cardinais (prudencia, xustiza, fortaleza e templanza), e mesmo adosándolle a virtude da puntualidade. Costas, natural de Matamá-Vigo, defendeu a importancia da recente reforma laboral non só polo acordo en si, senón tamén como “método e o camiño que se utilizou para chegar a el”, nun encontro coa mocidade de Secundaria, que se celebrou ao día seguinte no Auditorio Abanca, xunto aos outros dous premiados.

Caetano Díaz, que se referiu ao premio con “agradecemento absoluto” e á convocatoria como a “máis luminosa” que se concede en Galicia por poñer o foco sobre o diálogo e a concordia, indicou sobre eles que son dous valores sen os que a sociedade “non pode apontoar” o proxecto de convivencia plural. “Sufrimos con indesexable intensidade o azoute da furia, o insulto, a ira, a desinformación, así que premiar a concordia paréceme a min un antídoto axeitado, a pócima máxica capaz de inxectar afouteza na convivencia democrática”, engadiu.

Díaz tamén tivo palabras para o seu oficio e peripecia vital. “Estar hoxe no Casino de Santiago, convertido no templo laico do diálogo, permíteme pechar, dun xeito que nunca me atrevín a soñar, case medio século de dedicación case sempre feliz e honesta –iso intentei– ao periodismo, bendito oficio, imprescindible ferramenta na construción dun mundo mellor e máis xusto, esa utopía á que non imos renunciar”, confesou Tano, como é coñecido entre os colegas galegos o xornalista natural de Corrubedo. “Para min é unha honra compartir con Ángel e Antón un premio que nos dá esperanza nestes días escuros de guerra que nos repugna e de atrocidades que nos espantan”, concluíu.

Os premiados foron obsequiados cun diploma e unha figura de Ramón Conde. O alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, clausurou o acto no Casino con palabras de recoñecemento e esperanza.