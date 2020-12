“Reconocimiento a un medio de comunicación histórico”

Desde que Rosa Blanca Rodríguez era pequeña, en su empresa familiar (Espina y Delfín) siempre estuvo presente EL CORREO, como medio de referencia para todos los compostelanos. Por ello, para la vocal del Club Financiero “es justo que este año podamos otorgarle este reconocimiento tan merecido, al igual que desde el periódico todos los años han galardonado a los Gallegos del Año”.

En un 2020 tan difícil como el que hemos vivido, “es una manera de agradecerle esa gratitud y generosidad que siempre han tenido con nosotros, con los empresarios”. Para Rosa Blanca Rodríguez no solo se trata de un medio de un ejemplo, sino también de parte de su infancia: “Pensar en este diario me traslada a mi niñez, cuando aún no sabía leer, pero acudía los domingos a la carrera pedestre de la ciudad y veía allí a EL CORREO presente; era muy emotivo”.

Por destacar una de sus diferencias, que lo engrandece con respecto a otros medios de prensa escrita, la empresaria señala “la importancia que le da siempre al ámbito de la sanidad, y a los valores que fomentan la sanidad gallega”.