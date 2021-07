Reconstrúese unha valiosa trompeta celta da Idade do Ferro, de 3 metros de longo

Os convites están xa esgotados para unha ocasión excepcional: o concerto da Real Filharmonía de Galicia en compañía do músico sarriao Abraham Cupeiro. Deste músico multiinstrumentalista cabe destacar a súa devoción polos instrumentos antigos de vento, esquecidos no tempo, unha colección singular na que se atopa o kárnix.

Trátase dunha trompeta celta da Idade de Ferro, que Cupeiro rescatou hai uns anos grazas ós seus coñecementos sobre musicoloxía, e construíu a partir da imaxe reproducida nunha moeda romana. Este instrumento, de cabeza zoomórfica e tres metros de lonxitude, foi empregado para a guerra e nos rituais celtas; pero hoxe resona nos escenarios nunha nova vida, adicado a música que recupera Cupeiro.

Na súa particular colección tamén se atopa un instrumento ancestral da tradición e da cultura galega: trátase da corna, orixinaria da Idade de Pedra, empregada durante séculos polos pastores de Galicia para reunir o gando, pero extinguida na segunda metade do século XX. Contaba só con tres buracos e fabricábase a partir do corno dun boi ou dunha vaca, labrando o seu exterior en cor, con motivos correspondentes aos seus usos. Este instrumento distínguese do resto da colección de Cupeiro en ser unha peza orixinal sen data específica, mentres que as demais reproducións elaboradas polo músico de Sarria son instrumentos milenarios.

Este repertorio de instrumentos será o protagonista do concerto que a Real Filharmonía e Abraham Cupeiro darán este venres, na Igrexa de San Martiño Pinario. Será as 20.30 horas, baixo a batuta do director titular e artístico da orquestra, o mestre Paul Daniel. O concerto é de balde, mais os convites xa están todos esgotados, demostrando que é posible cumprir co obxectivo principal da iniciativa: achegar a música e a orquestra a diferentes enclaves da cidade, así como a públicos diversos.

Aqueles afortunados que asistan ao evento poderán desfrutar de seis pezas de Cupeiro e os seus curiosos instrumentos: Tocata de cornas I, II e III, arranxadas por Carlos Vázquez, e Armenia, Costa Atlántica e Karnyx; arranxadas polo compositor pontevedrés Adrián Saavedra. Tamén soarán, no transcurso do concerto, fragmentos de obras diversas, como é o caso da Suite Dardanus de Rameau, a Suite Alcina de Haendel, A raíña das fadas de Purcell e Os paxaros de Respighi.

Cupeiro conta cun disco coa Real Filharmonía de Galicia, gravado para Warner Classics, baixo o nome Os Sons Esquecidos. Trátase, precisamente, desas reliquias pretéritas que son os seus instrumentos, mesturados coa orquestra moderna, logrando unha especie de viaxe no tempo a través da musica e da historia, dous elementos que Cupeiro combina de xeito maxistral.