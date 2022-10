Recuperan en Sabadell un valioso manuscrito del siglo XVIII de la Archidiócesis de Santiago

El valioso “Manuscripts, manuscrito, Santiago de Compostela, Socastro San Pedro de Herbogo, 1786”, es decir del siglo XVIII, fue recuperado en la localidad catalana por agentes de la Policía Nacional. El manuscrito había desaparecido en la Parroquia de San Pedro de Herbogo, en el Concello de Rois, en una fecha sin determinar; si bien el actual responsable del Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela había denunciado este pasado mes de agosto la ausencia, entre otros documentos, del citado ejemplar que pudo haber sido robado en las décadas de los 70-80 del pasado siglo.

De acuerdo con un comunicado de la Policía “la denuncia del documento se produjo tras notar la ausencia de diversos libros, en un inventario y registro de las obras y documentos de la parroquia. Una vez se inicia la investigación para esclarecer la desaparición de los mismos, se puede constatar que uno de ellos se ofertaba para su compra en Internet, a través de un enlace que podría llevar a una librería con sede física en la localidad barcelonesa de Sabadell. Este dato y la denuncia cursada en la Comisaría Local de Santiago de Compostela desencadenó la investigación que finalmente pudo culminar el Grupo 24 de Patrimonio Histórico de Policía Nacional, en la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona”.

La citada librería es especialista en la compraventa de ejemplares antiguos y entre sus últimas ofertas figuraba este de Socastro, un lugar de Rois. Los investigadores contactaron con el actual responsable del local quien aseguró que el manuscrito llevaba más de veinte años en su catálogo y que desconocía cómo había llegado hasta allí aunque si reconoció que “era práctica habitual de la librería adquirir libros y documentos en mercados de ocasión y de segunda mano, tanto en Barcelona como en otras ciudades”.

De diferentes parroquias gallegas desaparecieron en los años 70 y 80 una ingente cantidad de libros, textos y diferentes objetos. “Al ser Cataluña una Comunidad Autónoma que cuenta con una gran cantidad de establecimientos dedicados al arte en general, y a las antigüedades en particular, no es descartable que se pueda producir la recuperación de más obras sustraídas. En este sentido, la coordinación y cooperación entre el Grupo de Patrimonio Histórico de Policía Nacional en Barcelona y los diferentes actores que se dedican a la recuperación de obras de arte es continua y permanente, y no es la primera vez que culmina de manera exitosa con la recuperación de obras de gran valor histórico y cultural”, señala el comunicado oficial del Ministerio de Interior.

Reseñar que entre la Archidiócesis de Santiago, y más concretamente desde el Archivo Histórico Diocesano, existe un contacto fluido con los responsables de los grupos de patrimonio de la Policía, especialmente tras las investigaciones realizadas por la desaparición del Códice Calixtino.

La Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona (Grupo 24 de Patrimonio Histórico), quienes a la postre recuperaron el manuscrito, hicieron su entrega formal al Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela, en un acto protocolario en el Monasterio de San Martiño Pinario; acto al que acudieron el director del Archivo, Salvador Domato, el Vicecanciller y Moderador de Curia, Manuel Jesús Formoso y el juez Diocesano, Víctor Suárez. También estuvo presente el Comisario de Santiago Juan Cástor Vázquez Salgado, quien como Jefe de la Brigada Local de la Policía Judicial, participó de forma muy activa en la recuperación del Códice Calixtino..