“Recuperar a vida universitaria será a prioridade do novo equipo decanal”

Que o levou a presentarse como candidato a decano da facultade de Bioloxía?

En xuño do ano pasado produciuse a xubilación do anterior decano, o profesor Antonio Segura, pasando a actuar como decana en funcións a profesora Teresa Taboada, que formaba parte do seu equipo decanal. Dende entón, houbo un par de convocatorias de eleccións que resultaron fallidas ao non haber candidatos. Decidín presentarme como candidato pola convicción de que podo ser de utilidade para a facultade e a Universidade, e o sentido de responsabilidade. As mesmas motivacións que me levaron a aceptar os outros cargos de xestión que teño exercido nos últimos anos.

Cales son os retos que afronta para estes catro anos?

A facultade de Bioloxía, como toda a Universidade, ven de enfrentar dous anos moi duros de pandemia nos que tivemos que adaptarnos a situacións complicadas de confinamentos, á docencia e avaliación virtuais, a imposibilidade de intercambios do estudantado, etc. O esforzo de toda a comunidade da facultade foi encomiable e os resultados máis que satisfactorios. Aínda así, no futuro máis cercano, debemos encarar o reto de volver á normalidade e recuperar a vida universitaria, e esta será a prioridade do novo equipo decanal.

O obxectivo máis inmediato será o de dinamizar a Facultade, desenvolvendo unha xestión transparente, participativa e inclusiva, baseada no diálogo cos diferentes colectivos (profesorado, alumnado e PAS). O mantemento da calidade na docencia e a investigación, así como a vontade de fortalecer as relacións coa contorna económica e social, constitúen áreas de especial atención.

Como definiría ao seu equipo formado polos vicedecanos Otilia Reyes e Francisco Javier Salgado e o secretario Ramón Vilas?

Debo, antes de nada, expresar o meu agradecemento a Otilia, Fran e Román por ter aceptado formar parte da nova directiva decanal. Creo que facemos un equipo que se complementa moi ben, e que reúne experiencia, xuventude e, sobre todo, ilusión e ganas de traballar a prol da Facultade.

En qué aspectos debe mellorar en liñas xerais a Facultade?

A nosa Facultade é unha facultade con instalacións modernas e axeitadas para o desenvolvemento das actividades docente e investigadora. É verdade que un dos aspectos que máis pode chegar a preocupar nun futuro próximo é o relevo xeracional do persoal docente debido ao envellecemento do cadro de persoal. Dende a Facultade prestaremos todo o noso apoio aos departamentos e áreas de coñecemento na incorporación e atracción de novo persoal, que redundará nunha mellora do rendemento docente e investigador.

E se falamos de presuposto...

A verdade é que aínda non tiven tempo, dende o meu nomeamento o pasado día 12, de analizar os orzamentos. A vontade do equipo de goberno da Universidade de Santiago de descentralizar unha maior parte do orzamento aos centros, aínda que conleva máis responsabilidade, pode ser unha oportunidade para unha xestión áxil e optimizada dende a Facultade.

Hai a posibilidade de ofertar novas titulacións?

Temos que levar a cabo unha avaliación seria da oferta docente do centro, tendo en conta a nova situación de apertura por parte da Consellería de Educación no referido ao establecemento de novas titulacións, e as necesidades do mercado laboral. A bote pronto, poderíase pensar nunha titulación de máster que ofrecese a continuación de formación aos egresados do Grao en Biotecnoloxía pero, como digo, temos que facer antes a análise da oferta docente.

Durante a pandemia houbo menos contacto co alumnado. Como cree que saiu desta situación este colectivo?

Creo que todos os colectivos da comunidade universitaria tivemos que facer un esforzo importante durante a pandemia, especialmente nas épocas de confinamento. Utilizáronse as ferramentas que tiñamos ao noso alcance para continuar coa nosa actividade docente e, aínda que neste sentido fomos quen de superar o reto, hai outros aspectos que fallaron, sobre todo os relacionados coa necesidade de interacción social do alumnado o que derivou en situacións de estrés, agobio ou ansiedade. Debemos, como xa apuntaba anteriormente, intentar voltar á normalidade sendo vixiantes dos posibles efectos negativos que a pandemia tivo nos diferentes colectivos da Facultade, e especialmente no alumnado, para poder actuar en consecuencia.

Intentarase retomar o antes posible o intercambio cos estudantes doutros países ?

Non pode ser doutra forma. Son un firme defensor do papel fundamental dos intercambios na formación integral do noso alumnado. A Facultade de Bioloxía mantén un bo número de convenios de intercambio con institucións en diferentes países europeos. A intención do novo equipo decanal é fomentar e promover de maneira proactiva a internacionalización e intercambio do estudantado, e queremos conseguir novos convenios para este fin.

Imparte varias materias como docente. Vai a seguir coa mesma carga?

A labor de xestión está recoñecida pola nosa Universidade, como non podería ser doutra forma, e conleva certa reducción do encargo docente. E digo conscientemente encargo e non “carga”, xa que o noso labor como PDI (persoal docente e investigador) conleva as dúas facetas: trasmitir e xerar coñecemento. Polo tanto, algo de redución aplicarei, pero mantendo sempre o contacto co alumnado que, por outra banda, será moi útil tamén para as tarefas de xestión.

Cal é a súa visión xeral da Galicia biolóxica?

Creo sinceramente que a Bioloxía en Galicia goza de moi boa saúde, e así o demostra o posicionamento de investigadores desta disciplina nos diferentes ránkings internacionais que se publican periodicamente. Investigadores nas áreas de biodiversidade, ecoloxía, microbioloxía, ciencias ambientais, acuicultura, fisioloxía, entre outras, moitos deles da nosa Facultade, están entre os máis citados do mundo.

A nivel máis local, o auxe da biotecnoloxía é claro co establecemento do Polo de Innovación en Biotecnoloxía en Santiago, que pode dar pulo ás titulacións que se imparten en Bioloxía e crear un ambiente socioeconómico e de saídas laborais propicio para os nosos egresados e egresadas.

Está adscrito ao Centro de Investigación Interdisciplinario en Tecnoloxías Ambientais da USC. Que destacarías deste centro e que relación ten establece Bioloxía?

O Centro Interdisciplinar de Investigación en Tecnoloxías Ambientais (CRETUS) forma parte da rede de centros singulares de investigación da USC e pretende ser un referente na xeración de coñecemento nos campos de ecotoxicología, biotecnología ambiental, economía circular, modelización ambiental, ciencia del suelo, entre outras.

Somos varios profesores e grupos de investigación da Facultade os que estamos adscritos a CRETUS e, ademais, persoal de diferentes áreas deste centro é docente nos títulos da Facultade. As sinerxias entre os centros son evidentes e a colaboración deberá ser continua e fluída no futuro.