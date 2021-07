Reforma de la Praza de Galicia: diez años para abordar la gran asignatura pendiente

Con la institucional reunión del Real Patronato como telón de fondo, los 200 folios de proyecto del Consorcio de Santiago tienen una pata principal que supondrá una transformación pendiente en la capital gallega: modificar la articulación actual del tráfico en la zona centro de la ciudad, con la Praza Galicia como eje y como espacio principal de actuación. La idea plasmada en la estrategia sellada el domingo con el rey y el presidente de Gobierno como testigos pretende, en palabras simples, liberar de tráfico las calles principales que unen zona histórica y Ensanche.

Tal y como se plasma en el documento, la idea es reordenar los espacios perimetrales a la almendra. Esto implica actuar, además de en la Praza de Galicia, en todas las calles que la rodean y que conectan con otras áreas de la ciudad, como la zona norte o el Campus: Rodrigo de Padrón, Figueroa, Campo da Estrela, A Senra, Fonte de Santo Antonio, Patio de Madres, Virxe da Cerca, Aller Ulloa, Matadoiro, Porta do Camiño, Rodas, San Roque. La intención está clara pero la gran duda es cómo ejecutarla. Para reordenar los flujos actuales de tráfico de forma que algunas de esas calles queden parcial o totalmente liberadas -peatonalizadas- hay que abrir vías alternativas, y muchas de las propuestas que han salido en algún momento a la luz en la ciudad pasaban precisamente por túneles. Algunas de ellas fueron tachadas de inviables por el propio gobierno local actual.

Si cogemos las memorias municipales de la última década, nos encontramos varios proyectos que nunca han llegado a ejecutarse y que caminaban en esa dirección de liberar tráfico. Entre ellos, destaca un intento de transformación de la Plaza de Galicia, la construcción de una vía alternativa al Pombal o a Rosalía de Castro o un nuevo aparcamiento subterráneo en la propia plaza. Destaca el concurso de ideas puesto en marcha hace unos trece años.

En 2008, el proyecto de un arquitecto italiano, Stefano Presi, ganó el concurso municipal. Su proyecto pasaba por una remodelación completa de la actual plaza, ganando espacio peatonal mediante la eliminación del tráfico que circula por uno de los laterales. En el proyecto original, se proponía que ese espacio se aprovechase entre la zona central de la plaza y la acera del hotel Compostela, lo que daría lugar a una gran zona de paso. Los vehículos que circulasen por el Hórreo tendrían que bordear toda la plaza para continuar su recorrido hacia la Senra, sin poder continuar de forma recta el trazado. Uno de los principales argumentos para escoger ampliar la plaza en ese lateral era el aprovechamiento de más luz solar que en el otro lado. Sin embargo, esa idea tuvo ciertas idas y venidas, y también se llegó a barajar la posibilidad de unir la parte central de la plaza con la acera contraria, la más cercana a Montero Ríos. El proyecto de Presi abarcaba también una rotonda en el cruce de Montero Ríos y Doutor Teixeiro con el objetivo de ordenar mejor el tráfico. En la actualidad, tal rotonda no existe, sino que se reformó hasta dar lugar a un cruce de preferencia peatonal.

Otra pata que queda en el aire cuando se habla de reformar la praza de Galicia es qué hacer con las paradas de los autobuses. En el proyecto de hace trece años se mencionaba la eliminación así de la actual parada. En relación a este punto, el ayuntamiento explicó hace unos meses su intención de utilizar los remanentes presupuestarios para modificar las paradas de autobuses de la plaza. Como propuesta, se mencionó la supresión de las paradas de bus de los laterales. La intención pasaba por utilizar el carril interior que permite girar del Hórreo a Doutor Teixeiro como zona de parada para los autobuses. Así, se facilitaría el tránsito peatonal de la acera que discurre paralela a la actual parada situada frente a la tienda de Zara.

Todos esos proyectos quedaron relegados al fondo del cajón. En el 2011, el propio Bugallo explicó que todas las soluciones planteada suponían pros y contras. “Todas las opciones que suponen cortar el tráfico en el Hórreo conllevan problemas no pequeños”, dijo en su momento. Esto, sumado a su negativa a recurrir a pasos subterráneos para reducir el tráfico, implica que la solución que se tome ahora será completamente diferente a todo lo planteado. Lo único que parece claro es que se actuará en el parquin actual de la plaza.

Se desconoce cómo se planteará en esta ocasión la reforma, pero sea como fuere habrá que esperar a 2026 para ejecutarla. Ese es el año en el que finaliza la concesión del parquin existente. Recientemente, el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, explicó que no se plantea adelantar ese plazo. Lo hizo cuando avanzó una pincelada de lo que ahora acordó el Real Patronato, tras expresar que se quiere reordenar el tráfico y que, para ello, se baraja nivelar toda la superficie central que actualmente está sobreelevada con respecto al resto de la plaza. Esto supondría suprimir una de las plantas, la superior, del aparcamiento. A partir de ahí, no hay nada en claro, excepto lo ya anunciado para la reforma de la rúa do Hórreo.

En este sentido, el acuerdo del Real Patronato también habla del Hórreo como una de las arterias de movilidad que ganará protagonismo, por su papel conector de la nueva estación intermodal con el resto de la zona centro de la ciudad.

Asimismo, se actuará también en la Rúa do Sar, al ser esta un corredor que vincula la ciudad histórica con el anillo de espacios verdes y con la Ciudad de la Cultura. De ahí nace precisamente esa idea del doble anillo: por un lado, el Consorcio quiere modificar el anillo perimetral en torno a la plaza de Galicia y, por otro, actuar en el anillo verde de Santiago.