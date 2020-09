Refuerzos en prácticas para la plantilla de la Policía Nacional

Un total de 145 agentes en prácticas se han incorporado a las distintas plantillas policiales dependientes de la Jefatura Superior de Policía de Galicia, de los cuales 22 llegan a la comisaría de Santiago: 4 inspectores en prácticas y 18 policías en prácticas.

En la jornada de ayer iniciaron esta última fase del proceso selectivo los inspectores y policías en prácticas en cada una de las plantillas. Se trata de 120 policías en prácticas y 25 inspectores en prácticas, que se han incorporado a las distintas comisarías de la Policía Nacional en la comunidad autónoma.

Además de las incorporaciones en Compostela, en A Coruña habrá cuatro inspectores en prácticas y 20 policías; en Ferrol 10 agentes; y en Ribeira otros cinco. Por su parte, en Lugo habrá ocho policías en prácticas y en Ourense dieron la bienvenida a cinco inspectores y 8 agentes.

En la ciudad de Pontevedra desarrollarán sus prácticas seis inspectores y 16 policías, en Vigo seis inspectores y 25 agentes y en Vilagarcía de Arousa, cinco agentes. En Marín habrá también cinco policías en prácticas.

El periodo de prácticas es la fase final del proceso selectivo, constituyendo el módulo final del mismo, tras haberse superado las pruebas de la oposición y el curso selectivo en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Durante la fase de prácticas, los inspectores y los policías que las realicen obtendrán “el nivel de profesionalización requerido para el desarrollo de las funciones propias de la categoría de policía”, apunta el cuerpo.

Para ello, durante este periodo de formación prestarán servicio en las brigadas de seguridad ciudadana, policía judicial, extranjería y fronteras, policía científica e información, así como en la oficina de denuncias.

Desde hace varios meses la comisaría de Santiago acumula un déficit de efectivos y desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) consideran que es necesario cubrir las 38 vacantes que existen en la actualidad, dentro de las 278 plazas del catálogo de puestos de trabajo asignados a Compostela. La mayoría de estas plazas no se llegaron a cubrir tras sucesivas jubilaciones y ascensos de varios de los agentes. “Compostela tendría que tener, como mínimo, el rango de comisaría provincial, como ocurre en ciudades como Ourense o Lugo, porque es la capital de Galicia y se merece un rango a ese nivel”, subrayan desde el SUP.