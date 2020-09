Remata o prazo de presentación de proxectos para a incubadora de alta tecnoloxía BioIncubaTech

CONVOCATORIA. Remata mañá o prazo de convocatoria de proxectos de BioIncubatech, a Incubadora de Alta Tecnoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, que ofrece novamente espazo e apoio a 22 pequenas empresas e proxectos no ámbito das ciencias da saúde e a biotecnoloxía alimentaria. BioIncubaTech, a primeira bioincubadora de Galicia e a a única en España especializada en proxectos biotecnolóxicos aplicados á saúde e ao sector agroalimentario, ofrece dotación de infraestruturas e programas de incubación e aceleración, para conseguir atraer talento emprendedor e resultados de investigación de todo o mundo a Galicia. Está promovida pola Universidade de Santiago en colaboración con Uninova e a Cámara de Comercio de Santiago. Está financiada pola Fundación INCYDE na súa convocatoria 2018 de Incubadoras de Alta Tecnoloxía para o fomento da Innovación e a transferencia de tecnoloxía a micropemes (Fondos FEDER), e cofinanciada pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) da Xunta de Galicia. Bioincubatech forma parte do Polo de Innovación en Biotecnoloxía que se está a crear en Santiago de Compostela, onde se instalará o centro de fabricación avanzada Sionlla Biotech, que se integrará no Hub de innovación dixital DATAlife liderado por Bioga. Nesta convocatoria seleccionaranse un máximo de 22 proxectos das seguintes características: ata 14 proxectos en fase de preincubación, dos que 4 poderán estar aloxados na zona de coworking e o resto na modalidade de incubación virtual; ata 4 proxectos en fase de incubación, dos que ata 3 poderán dispor de aloxamento físico en módulos de laboratorio ou oficina (segundo a dispoñibilidade) e o resto na modalidade de incubación virtual; ata 4 proxectos en fase de aceleración, dos que ata 3 poderán dispor de aloxamento físico en módulos de laboratorio ou oficina (segundo a dispoñibilidade) e o resto na modalidade de incubación virtual.