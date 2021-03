Renovada a bufanda da estatua de Valle-Inclán

Cultura O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, asistiu onte no paseo dos Leóns da Alameda ao acto de colocación dunha bufanda vermella na escultura de Ramón María del Valle-Inclán, organizado pola Fundación Granell, en colaboración co Museo da Pobra do Caramiñal. Tamén asistiron a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón; a de Medio Ambiente, Mila Castro; o de Educación, Rubén Prol; a voceira do BNG, Goretti Sanmartín; e os concelleiros do PP José Antonio Constenla e de CA Jorge Duarte. ecg