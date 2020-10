Renuncia a la subvención del Concello la Asociación Cultural Rocha Vella

VUELVE. La Asociación Cultural Rocha Forte se ha dirigido a sus socios tras siete meses de inactividad para anunciar que, pese a que la situación actual no permite el normal desarrollo de las múltiples actividades culturales que habitualmente organizaba la entidad, no quieren romper el contacto habitual con todos sus socios. Aseguran que hasta el momento no se han preparado eventos debido a la carencia de un local con el aforo suficiente para poder cumplir con la normativa sanitaria vigente en Santiago. Así, ante la difícil situación que impide a la asociación continuar con su normal funcionamiento, la directiva de la entidad ha tomado la decisión de renunciar a la subvención que el Concello de Santiago le otorga anualmente. REDACCIÓN