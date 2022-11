Reparten 48.000 euros con cupones premiados en la oficina de Correos de Conxo

santiago. La oficina de Correos del barrio de Conxo repartió 48.000 euros en cupones de la ONCE premiados. La conocida como Sucursal 1 de Santiago de Compostela, situada en la rúa García Prieto número 12, vendió cuarenta billetes premiados con 1.200 euros cada uno.

Los premios son del reciente sorteo extraordinario del Once de la ONCE y se corresponden al número 69.569. La ONCE los premia con 1.200 euros por coincidir en las cuatro últimas cifras con la categoría más alta de este sorteo, que fue para el 19.569.

Desde la oficina de Correos de Conxo señalan que el premio fue muy repartido, ya que la mayoría de los cupones se vendieron de manera individual y algunos entre sus clientes habituales y vecinos de este zona, por lo que supondrá un pequeño pellizco para ellos. ecg