Repaso histórico al fenómeno que construyó Europa, la peregrinación

··· “Por María se inserta la peregrinación del Hijo en el mundo”, señala el autor.

··· “La Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe”, recoge la obra de Segundo Pérez López.

··· “Si ella no es una mujer libre, si no otorga su cuerpo y alma para que nazca el Hijo de Dios, no hay encarnación ni redención”, concluye el canónigo delegado de peregrinaciones.