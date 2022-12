Repaso histórico ao papel das mulleres en Santiago

Encarna Otero presenta esta mañá na Libraría Couceiro (ubicada na Praza de Cervantes, nº6) o seu traballo Mulleres en Compostela. Elas tamén contaron, un proxecto de Patito Editorial que inclúe unha web, unha exposición e un roteiro audiovisual de dezanove mulleres vinculadas á cidade de Santiago de Compostela.

Elas tamén contaron é unha iniciativa do Patito Editorial, coa historiadora, feminista e ex-concelleira da cidade co BNG, Encarna Otero, e o debuxante malagueño Luis Ruiz Padrón. Esta mostra nace dos paseos literarios que Otero leva anos realizando por toda a cidade de Santiago, de forma que en cada espazo ela sitúa a unha muller e explica a importancia da mesma dentro dese enclave e o que supuxo o seu labor dentro deste contexto. En total neste libro faise unha análise da figura de dezanove mulleres cun papel destacado en distintos ámbitos da cultura, o traballo, a política... Entre elas, podemos atopar á escritora Concepción Arenal; á directora do IES Rosalía de Castro, Pura Lorenzana; á farmacéutica María del Portal Panisse; á pintora Elvira Santiso ou á pianista Rosita López Comunión.

O proxecto parte cun libro onde se recollen todas esas biografías e unha ilustración da rúa onde cada unha destas mulleres desenvolveron a súa vida. As ilustracións están realizadas en acuarela, polo debuxante malagueño Luis Ruiz Padrón, e todas elas poderanse ver nunha exposición que acollerá o Casino de Santiago, a partir de mañá coa presentación xa feita. Ademais, realizouse unha páxina web onde se presentan dezanove vídeos nos que a historiadora Encarna Otero narra a vida destas mulleres unha por unha, un traballo de máis dunha hora de duración que recrea a través de imaxes a importancia que elas tiveron na historia da capital galega.