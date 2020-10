Reponen el tejado de las capillas de San Martín Pinario

Arrancan las obras de rehabilitación de las cubiertas de la iglesia de San Martín Pinario. Los operarios ya han instalado los andamios para retirar las tejas viejas y proceder a su reposición, tal y como confirmó en conversaciones con este periódico el rector de la Casa, Carlos Álvarez, que apuntaba que se trata de un proyecto financiado por el Consorcio de Santiago, al que quiso manifestar su gratitud por su compromiso con el patrimonio artístico religioso de la ciudad.

Las obras cuentan con un presupuesto de 128.818,71 euros y se prevé que la intervención esté finalizada en un período de cuatro meses. El responsable de este proyecto es el arquitecto de la Oficina Técnica del Consorcio de Santiago Ramón Fernández Hermida. Al respecto, explica que el objetivo principal de esta actuación es evitar la entrada del agua de la lluvia hacia el interior de los muros de las capillas de Nuestra Señora del Socorro, Santa Catalina y Santa Escolástica. “Se intervendrá en sus cubiertas, al tiempo que se realizará una limpieza y rejuntado de sus fachadas y de las fachadas de la nave central de la iglesia que son accesibles desde estas cubiertas”, señala.

En este contexto, indica que la teja se encuentra en muy mal estado, con falta de muchas piezas y otras muchas rotas. Además, hay una gran cantidad de vegetación que obstruye los canales. “Aun así, y dado que las placas de fibrocemento que hay por debajo de la teja están en buen estado, la mayor entrada de agua al interior de los muros se produce por los encuentros de los faldones de las cubiertas y los muros verticales de la iglesia”, detalla.

suciedad. Según el arquitecto, el estado de la piedra de las fachadas es bueno, aparentemente no hay pérdidas de material. La fábrica es de buena factura y no se perciben tampoco fuertes deformaciones ni grietas. No parece estar la piedra meteorizada por causa de agentes atmosféricos, contaminación... No obstante, se perciben zonas que invadió la vegetación y áreas colonizadas por mohos y líquenes y, en general, con abundante suciedad. En determinadas áreas los rejuntados de la piedra están desprendidos o no existen. Los pináculos que están a la derecha de la fachada de la iglesia tienen unos anclajes deficientes que no aseguran su estabilidad, por lo que se repararán. También se arreglarán las barandas de balcón del cuerpo de las escaleras.