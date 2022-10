Reservada a parcela na que se ampliará o centro de atención da Asociación Sarela

O Concello aprobou, durante a celebración da xunta que mantiveron onte os seus membros, a reserva dunha parcela que ocupará a ampliación do centro de día e ocupacional para a atención de persoas afectadas por dano cerebral adquirido da Asociación Sarela. Tamén se deu o visto bo ao texto do convenio para a colaboración nas festas do Apóstolo, así coma ás bases reguladoras das subvencións destinadas a cooperación e desenvolvemento.

Durante a reunión, o executivo municipal acordou reservar, por un ano, a parcela DM-2 do Sunp-14 para a implantación da ampliación do centro da Asociación Sarela. Dita reserva implica a dispoñibilidade do devandito solar, ademais da dotación da autorización do Concello á entidade coma propietaria do inmoble para proceder á citada ampliación de cara a acadar o fin solicitado, abrindo a porta á posibilidade de concorrer aos procedementos de subvencións mediante a autorización do propietario.

A zona elixida para a edificación está situada nas inmediacións do Restollal e O Castiñeiriño, tra-lo coñecido restaurante Paz Nogueira e moi próxima á actual sede da Asociación Sarela. O proxecto de urbanización Sunp-14 iniciárase cos traballos de 2009 e o plan previsto incluía a construción de 382 viviendas, ubicadas en 70.000 metros cadrados. Pese que fai uns anos se optase por abandonar o obxectivo residencial do proxecto, resulta esperanzador que este mesmo escenario sexa o que suporá unha mellora loxística para os servizos de atención e coidado que desenvolve a Asociación.

CONVENIO POLAS FESTAS. Por outro lado, na mesma xunta aprobouse o texto do convenio entre a Axencia Turismo de Galicia, Abanca Corporación Bancaria S.A. e o Concello de Santiago para a colaboración no marco das festas do Apóstolo 2022.

As actividades concretas obxecto do convenio as constitúen unha serie de concertos que se celebran na Praza da Quintana e no parque de Galeras, un espectáculo de danza que ten lugar na praza de San Martiño Pinario e un festival de drons que se realiza no parque de Belvís. O orzamento estimado é de 54.683 euros e anunciouse que Turismo de Galicia financiará as actividades anteditas cunha achega de 40.000 euros, así coma a colaboración de Abanca nas accións descritas cunha achega de 10.000 euros en concepto de patrocinio.

A vixencia do convenio terá validez ata o 31 de decembro de 2022 e non será prorrogable sen que o Concello e a empresa asuman ningún outro compromiso máis que os recollidos no convenio. O Concello, pola súa banda, non contrae ningún tipo de obriga económica nin gasto adicional como consecuencia da sinatura do convenio proposto.

BASES DE SUBVENCIÓNS. Obtiveron luz verde, tamén, as bases reguladoras, a convocatoria e o gasto relativo ao chamamento público para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións de Cooperación ao Desenvolvemento 2022 do Concello, unha iniciativa para a que se establece unha consignación económica por importe de 167.471,36 euros.

Finalmente, Raxoi acordou tamén unha achega á Sociedade para a Promoción da Iniciativas Empresariais Innovadoras MP (Uninova) por importe de 60.000 euros en concepto de socio.