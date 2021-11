NOS DICE el Sr. Fernández Lago que quedó “triste y abraiado pola morte violenta dun neno”, tristeza que equipara a la “pena que se pide a un profesor de Instituto que fixo unha cousa de tolos”.

Los asesores jurídicos de la Fundación Amigos de Galicia han aclarado lo siguiente:

No son equiparables una situación y la otra, mientras la primera, por desgracia, no tiene solución, la otra se trata de un escrito de conclusiones provisionales, las cuales tienen su fundamento en la prueba practicada hasta este momento del procedimiento. Queda claro que la única prueba válida es la que se practique en la correspondiente vista que se llevará a cabo ante el Tribunal del Jurado. No obstante lo dicho, hay un hecho que queda fuera de toda duda, que no es otro que el de que un tío mató a su sobrino, hecho que en principio “enervaría” el principio que nuestra Constitución recoge en su artículo 24, el de la presunción de inocencia. Quedando claro que, si se demuestra que el agresor no actuaba con conocimiento de lo que estaba haciendo o de autodeterminarse conforme a esa comprensión o conocimiento, quedaría exento de responsabilidad penal por su acción o, al menos, tendría una responsabilidad disminuida o atenuada.

Pero hasta este momento, no existe prueba o acreditación alguna de que esto fuera así.

Después hace referencia a agresores y abusadores sexuales, a homicidas, etc. y nos dice que no resulta fácil el que se les solicite o imponga la pena de prisión permanente revisable.

Lo que debemos tener en cuenta es que, para supuestos como el presente, el legislador desde la reforma del Código Penal de 30 de marzo de 2015, introdujo o reintrodujo, si consideramos tal pena como análoga a la de prisión perpetua desaparecida de nuestro ordenamiento jurídico penal en el año 1928, la de prisión permanente revisable, lo que motivó el que se abriese un gran debate sobre su cabida en la constitución y su

necesidad, debate que ha sido resuelto por nuestro Tribunal Constitucional en la reciente sentencia del 6 de octubre de 2021, en el sentido de que no se vulnera el artículo 25, en lo referido al derecho a la reinserción en tanto que “la pena de prisión permanente revisable no es por ello una prisión de por vida, sino una pena revisable [a partir del cumplimiento de 25 años de cárcel].

Lo cierto es que, con independencia del referido debate, el legislador previó la imposición tal pena en el artículo 140 de nuestra Ley punitiva, para los supuestos de asesinato, esto es, homicidios en los que concurra, al menos, la circunstancia de alevosía, circunstancia ésta que supone, el

empleo de medios, modos o formas que tiendan directamente al aseguramiento de la producción del resultado de muerte, sin riesgo alguno que para la persona del agresor, pueda provenir de la defensa del agredido, como sucede en el presente caso, en que la acción se ejecutó sobre un niño de tres años y por parte de un adulto, ello debiendo tener en cuenta, en su caso, las exenciones o atenuaciones antes referidas y relativas a sus facultades de conciencia y voluntad.

Por último decir, respecto a la facilidad o no “emplea el comunicante el termino doado” de que lo justo sería por parte de una Fundación que “procura o ben de Galicia, da que se considera formada por amigos dela”, decir que dentro de nuestro más absoluto respeto y haciendo nuestro, el dolor que siente la familia afectada por tal luctuoso hecho, lo cierto es que el interés que constituye el objeto de nuestra Fundación, es el hacer prevalecer el superior de los menores de Galicia y poner los medios para que hechos como el que constituye objeto de esta líneas, no vuelvan a suceder, ello siempre del más absoluto y escrupuloso respeto del imperio de la Ley.