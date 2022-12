Restaurada a fonte de Vite

luces. A fonte situada na zona verde da plaza de Lalo Hernández, e que xa estivera con anterioridade na Praza Roxa, volve a levar auga tras unha profunda restauración pola que se recolocaron as pedras, impermeabilizouse a superficie, substituíuse o equipo de bombeo e instaláronse focos leds para a súa iluminación nocturna. “Recupérase un espazo para o desfrute da cidadanía”, explicaba o alcalde ante os veciños. Bugallo insistiu na necesidade de facer obras de mantemento “porque iso significa que as cousas perduran no tempo”, e máis “nunha fonte como esta, que conta a historia dunha época desta cidade”, pois trátase da fonte que se situaba na Praza Roxa a modo de rotonda, previamente a recuperarse como praza na que conviven actualmente peóns e vehículos. Ao acto asistiron, ademais do alcalde, a concelleira de Parques e Xardíns, Mila Castro e o concelleiro de Obras, Gonzalo Muíños; así como representantes da asociación de veciños do barrio co seu presidente, Luis, á cabeza. rEDACCIÓN