Retrasar el diagnóstico oncológico por el covid aumentaría la mortalidad un 20%

Santiago. “Llevo 11 años con esta enfermedad y eso ya te obliga a blindarte ante muchas cosas, además de que ya adquieres hábitos propios del personal de riesgo, por lo que para mí, sin tratamiento, el confinamiento no se hizo tan duro”, explica María Valle, madre de tres hijos en edad adolescente que padece un “cáncer de colon originario con metástasis”. “Me han operado infinidad de veces, e incluso tengo colostomía (bolsa), del hígado, tres operaciones de pulmón, histerectomía, de pelvis... Ya he perdido la cuenta”, relata al equipo de este diario.

Para ella, lo más difícil en estos momentos “es tener dificultad para hacer deporte, algo que me encanta y que me mantiene activa y con vida”. “Si tengo que ponerme mascarilla para poder hacer deporte me cuesta mucho, estoy operada tres veces de la zona del pulmón, con que mi capacidad pulmonar es escasa, pero aún así me la pongo”, indica María, que, con todo “soy optimista y ahora me siento con mucha fuerza”.

En su caso, solo acude a revisiones periódicas cada seis meses, pero sabe de compañeros en la Asociación Española contra el Cáncer a los que “les costó mucho sobrellevar el confinamiento”. “Tengo una sobrina a la que, precisamente, en marzo, nada más empezar el confinamiento, le diagnosticaron un linfoma mediastínico, tras el esternón, y tuvo que comenzar la quimio; lo llevó muy mal”, explica esta luchadora mujer, que indica que, “cuando tu cuerpo se somete a esa contaminación tan fuerte que es la quimioterapia, tienes que andar y hacer ejercicio para poder expulsarla”.

Con todo, lo que más le preocupa por sus compañeros, “no tanto por mí”, ante esta situación de coronavirus es el retraso en las citas y la atención médica. “Lo sé por experiencia”, asevera. En el inicio de su enfermedad, “pasé todo un año con dolores e inflamaciones abdominales en el que el médico me decía que era por gases o estrés, sin hacerme colonoscopia”, así que, un año después, “cuando me lo diagnosticaron, ya era tarde”.

“Lo que me dijo uno de los médicos en su día: que de haber sido un bache en una carretera pasó a ser una eclosión en una autopista”, sentencia María, lo que pone de manifiesto una vez más la importancia de la prevención. “Si yo fui capaz de salir adelante fue gracias al departamento (oncológico) en el que caí y a los profesionales que me llevan, que me han salvado, sino realmente hoy no estaría aquí”, afirma conmovida, y piensa que “es importante que aún en esta situación la gente siga acudiendo al hospital y no deje de ir a sus citas clínicas por miedo”.

En su caso, “tenía revisión en el mes de mayo, que no me hicieron, solo hablé por teléfono con mi oncólogo, pero no fui al sitio, y eso fue horrible para mí y para cualquiera, porque te quedas en el limbo”. “A mí ya me da igual pasar más quimio o que me operen, llevo seis operaciones, pero necesito tener esa seguridad que me da mi médico, porque si he salido adelante es, precisamente, porque he tenido un control muy continuado”, asegura, y se muestra consciente de que “cuando no pude ir a esa revisión de mayo, ya somatizaba”.

“Ahora sí que me llamaron para el TAC, y hace 15 días lo hice y sin problema, pero hasta que pasé ese filtro he pasado un verano muy fastidiado”, se lamenta. A lo que se ha sumado “la reducción de mi círculo, por precaución, hasta el punto de que cuando vienen mis hijos a abrazarme yo les doy la espalda para que no lo hagan, para prevenirme de un contagio”.