Reunión do sector cultural e musical en Compostela

ENCONTRO. SiSons Enclave Musical celebrase os días 21, 22, 23 e 24 de outubro de 2021 en varios escenarios da cidade, entre eles os centros socioculturais de Vite, Fontiñas, Conxo e o Castiñeiriño. Trátase dunha reunión de profesionais do sector cultural e musical aberta ao público, con charlas, ponencias, showcases, concertos e actividades paralelas. Como sinalou a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, este proxecto xorde no marco das axudas ás entidades culturais do seu departamento e “é froito da colaboración entre distintas entidades tanto públicas como privadas”. SiSons Enclave Musical está organizado por Musicarte e a Asociación Cultural Tres por Cuatro; e nela colabora o Concello de Santiago a través da concellaría de Acción Cultural, a Deputación da Coruña, e a Xunta, entre outros patrocinadores. Mercedes Rosón sinalou que esta cita se une “ao Ateneo Barroco, que finaliza o próximo día 22. Sen dúbida, podemos dicir que esta é a semana da música en Compostela”. REDACCIÓN