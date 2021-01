Reunión para recuperar o turismo ante a crise

novos destinos. O vicepresidente e deputado de Turismo, Xosé Regueira, destacou nunha xuntanza con representantes dos entes de xestión a necesidade de fomentar novos destinos e crear productos turísticos complementarios ao Xacobeo. Apuntou á necesidade de aproveitar os recursos e apostar pola rendibilidade nun momento en que é urxente traballar pola recuperación dun sector especialmente afectado pola crise do coronavirus. O vicepresidente e responsábel da área de Turismo da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, reuniuse con representantes dos entes de xestión turístico para avaliar os resultados da anterior convocatoria e avanzar nas novas liñas de traballo para este ano ao abeiro da nova convocatoria de axudas que está aberta para presentar proxectos até o 5 de febreiro. “Os entes de xestión van ser pezas clave á hora de traballar pola recuperación do sector e axustar as programacións ás esixencias deste momento, tanto aos requisitos sanitarios cambiantes da evolución da pandemia como á conmemoración do Xacobeo que está a provocar expectativas que agardemos que se podan cumprir”, explicou Xosé Regueira na xuntanza con representantes dos catorce entes de xestión que operan no territorio da provincia da Coruña e que son os destinatarios da liña de axudas que a área de Turismo da Deputación da Coruña. redac.