Revera Vinum programa varias rutas de viño e tamén catas con maridaxe musical

Santiago. O concelleiro de Turismo, Sindo Guinarte, e o presidente da Asociación Hostalaría Compostela, Thor Rodríguez, presentaron onte en rolda de prensa, as actividades paralelas do I Encontro do Viño Galego Revera Vinum, que se celebrará en Santiago os días 22, 23 e 24 de marzo e que reunirá a todas as DO e IXP do viño galegas. Ao redor deste evento, a cidade programará seis rutas nas que se premiará o consumo de viño galego cun sorteo de diversos agasallos e as salas compostelás Sónar e Riquela acollerán dúas catas con actuación dos grupos Hainas e Sabela King & the heartbreakers, respectivamente.

Coa finalidade de implicar a toda a cidade e ao sector hostaleiro neste encontro, o Concello de Santiago colabora de forma directa con dúas das actividades que terán lugar en paralelo ao I Encontro do Viño Galego Revera Vinum: as Rutas de Viño e as Catas con Maridaxe Musical.

As Rutas de Viño Revera Vinum Compostela desenvolveranse do 18 ao 27 de marzo. Participarán un total de 36 bares e restaurantes distribuídos en seis rutas: Ruta de San Lázaro (A Casa da Viña, A Grella, La Bodeguilla de San Lázaro, Mesón de Lázaro, O Afiador e Pedra Santa); Ruta da Cidade Histórica (A fuego lento, A Tuna, Bar Suso, Café Casino, Comovino e Vinoteca Cervantes); Ruta San Pedro – Praza de Abastos (A Ostrería, A Medusa, A Sucursal de Moha, Bicoca, Bodegón Casas Chico, DeLito Espazo Gastronómico e O Dezaséis); Ruta San Clemente – Franco (A Lareira, Abellá, La Morena, Marte, Pumar, San Jaime e Ventosela); Ruta do Ensanche (Café D’Lucía, Café Bar Isla, Cafetería Arosa, Lido e Par6 Bar) e Ruta de Santa Marta (A Vaquiña, ArteSana Gastrobar, Bodeguilla de Santa Marta, Mera e O Ferro). “Compostela convertirase na capital do viño, algo que non deixa de ser moi noso”, sinalou o edil Sindo Guinarte. ECG