Rifirrafe político por un Real Patronato que no se reúne desde hace 17 años

Desde diciembre de 2003 el Real Patronato de Santiago no ha vuelto a reunirse en la ciudad. Ni siquiera en las vísperas del Año Santo de 2010, a pesar de que así está fijado, volvió Compostela a acoger una cumbre de las máximas autoridades del Estado.

La función principal del organismo es definir las políticas que llevará a cabo el Consorcio de la ciudad y establecer los programas plurianuales. De esta forma, aunque la institución interadministrativa ha seguido trabajando y sacando adelante proyectos y programas, no ha vuelto a contar con ese respaldo. Sin olvidar el apoyo a la promoción de la ciudad y del Camino de Santiago que supone la celebración de la propia reunión en Compostela.

Por unas razones u otras, entre ellas que al estar en el Patronato las máximas autoridades de los gobiernos central y autonómico no puede coincidir con ningún proceso electoral, los sucesivos anuncios de que por fin iba a tener lugar la cumbre quedaron en nada.

Quedan aún tres meses y medio para que se vuelva a abrir la Puerta Santa y, covid mediante, todavía hay tiempo para encontrar un hueco en las agendas. Pero dada la actual situación no parece que abunde el optimismo, porque un encuentro telemático tampoco tendría la misma repercusión.

El grupo municipal del PP, además, hizo ayer una advertencia sobre la posibilidad de que tenga lugar esta reunión, y las sombras que sobre la misma podría arrojar el debate de dos mociones presentadas por BNG y CA para su debate en el pleno.

mociones. Tal y como su nombre indica, el Real Patronato está presidido actualmente por Felipe VI, y ambas mociones, afirma el PP, “atacan á monarquia ou aos seus membros”, lo que califican de “inoportuno”, por cuanto puede poner en riesgo la convocatoria de la reunión.

Inoportuno “e ata desleal”, señalan desde el PP, y proponen, por contra, la aprobación de una moción institucional de apoyo al Real Patronato para facilitar que el encuentro se celebre en la ciudad este otoño.

Recuerdan en este sentido que aunque desde 1992 el impulso a este organismo está compartido por los gobiernos central, autonómico y local, así como por las instituciones con sede en la ciudad, como la Universidade o el Arzobispado, “a figura do Rei, como presidente honorífico, dálle continuidade a un apoio ao Padroado Real da monarquía sobre a cidade desde as súas orixes. De Alfonso II a Felipe VI, pasando por Felipe IV, a cidade sempre se viu especialmente recoñecida ou impulsada pola institución monárquica”. Asimismo, “a presenza do rei contribúe singularmente á necesaria toma de conciencia daquelas administracións públicas sobre a singularidade histórica desta urbe, e propicia o compromiso daquelas con Santiago de Compostela”.

De esta forma, el Partido Popular denuncia lo que califican de “inoportunidade política, que vén a cuestionar ou a embazar a convocatoria deste ente, e que require unha contestación maioritaria do pleno municipal”, por lo que a las dos mociones antes citadas de los otros dos grupos de la oposición replican con la presentación de la suya justo en sentido contrario.

El BNG ya presentó una moción en junio para cambiar el nombre de la avenida de Juan Carlos I, que fue rechazada, y anunció que volverá a presentarla, al igual que Compostela Aberta.