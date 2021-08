Rivas reclama a retirada da simboloxía franquista que aínda perdura na cidade

Santiago. O BNG de Santiago organizou onte un acto en lembranza do alcalde nacionalista Ánxel Casal, asasinado hai 85 anos na ditadura franquista, e para reivindicar o recoñecemento das vítimas da represión. O evento contou coas intervencións de Goretti Sanmartín, de Navia Rivas e de Carlos Babío, ademais da actuación de Os Enxebres de San Lázaro, que interpretaron, entre outras, unha peza do repertorio histórico de Cantigas e Agarimos no seu centenario.

Ánxel Casal, ademais de alcalde e vicepresidente da Deputación da Coruña, foi un promotor de iniciativas culturais e do idioma galego como a editorial Nós e as Escolas de Ensino Galego. “Foi tamén un dos fundadores das Irmandades da Fala e do Partido Galeguista e defensor do Estatuto de Autonomía de 1936, fundamental para a defensa dos dereitos nacionais de Galiza”, indicaron desde o BNG.

RECUPERAR AS ESTATUAS DO MESTRE MATEO. Na súa intervención, Goretti Sanmartín, portavoz municipal do Bloque en Santiago, reclamou que se active, por parte do Estado, a presentación da demanda para recuperar as estatuas do Mestre Mateo en posesión da familia Franco.

“É unha cuestión que desde o BNG xa propuxemos hai tempo, que sabemos que xa ten os informes rematados mais non vemos que vexa a luz, cando é urxente devolverlle este patrimonio roubado á cidade de Santiago e ao pobo galego”, explicou.

Saudou, ademais, a iniciativa Mocidade Galega pola Memoria, que vén de presentarse en Pontevedra, e reclamou que se poña en marcha a Comisión da Memoria, impulsada polo BNG no Concello de Santiago, “para realizar unha intensa política pública de memoria das 226 veciñas e veciños contabilizadas na investigación Nomes e Voces que sufriron represión no franquismo, entre elas Consuelo Otero Rial, veciña de Conxo que foi asasinada e a quen se lle debe aínda designar co seu nome unha rúa en Compostela”.

Ademais, Goretti Sanmartín anunciou que o BNG trasladará ao Pleno de Santiago a proposta de recuperación do Premio Literario Ánxel Casal nas modalidades de poesía, teatro e conto, que estivo en vigor desde 1996 até 2011 e estaba dirixido a estudantes.

No acto tamén interveu Carlos Babío, coautor do libro Meirás: un pazo, un caudillo, un espolio, “cun destacado labor de investigación da ditadura franquista para legarlles ás xeracións vindeiras a documentación veraz do que aconteceu, ademais de desenmascarar as estratexias do réxime franquista para se facer con patrimonio e para manter as prebendas mesmo despois de falecido o ditador”.

“Non hai posibilidade de avanzar nun futuro con garantías democráticas firmes de non haber normalidade co noso pasado, pois as políticas que presidiron o Estado español están baseadas na amnesia, no esquecemento, e así non hai posibilidade de traballar cara a un futuro democrático”, asegurou Babío.

Pola súa parte, a concelleira Navia Rivas destacou de Ánxel Casal que foi “unha peza fundamental na loita polos dereitos do pobo galego, pola súa identidade e a súa cultura”, por iso o BNG segue a reclamar unha estatua na súa lembranza e a retirada de simboloxía franquista que aínda perdura en Santiago de Compostela, pese estar aprobado en Pleno por diversas iniciativas presentadas polo BNG e por incumprir a Lei de Memoria histórica”. ECG