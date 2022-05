Robots que van a clase y se sientan en pupitres

El grupo de Investigación de Tecnología Educativa (Tecnoeduc) de la USC, dirigido por la profesora Beatriz Cebreiro, colabora en la realización de pruebas con robots destinados a permitir que el alumnado sea capaz de interactuar con su clase sin necesidad de estar presente en el aula. La investigación se lleva a cabo en el marco del proyecto Abiliti: Avatar Based Interaction and Learning In Times of Illness, que investiga de qué forma los sistemas de telepresencia pueden prevenir el aislamiento en el sistema educativo de niños y niñas con enfermedades graves o crónicas.

Así, el consorcio internacional a cargo del proyecto, del que la USC forma parte, testea un robot físico diseñado para labores de interacción y comunicación y que permite al alumnado con enfermedades crónicas o de larga duración utilizar una aplicación de su tablet para participar en clase, e incluso en actividades extraescolares, sin ser preciso que se encuentre allí fisicamente. “Favorécese así a súa vinculación ao contexto e comunidade educativa nos períodos de hospitalización ou convalecencia no fogar”, apuntan desde Tecnoeduc. Se trata del tercer proyecto europeo competitivo que el grupo investigador realiza en el ámbito de la aplicación de la Tecnología Educativa a la pedagogía hospitalaria. Su coordinación desde España corre a cargo de las profesoras Carmen Fernández Morante y Lorena Casal Otero.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. El proyecto, coordinado por la universidad austríaca de Klagenfurt, estudia en qué medida el empleo de robots sociales refuerza el sentido de pertenencia y vinculación al grupo y a la comunidad educativa de referencia. Para ello, realiza un análisis de las experiencias previas recogidas a nivel internacional con la intención de desarrollar una metodología educativa que permita su introducción en las escuelas europeas. A lo largo de esta semana, la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC acogió la primera reunión presencial del consorcio, en la que también intervino el vicerrector de Política Científica de la USC, Vicente Pérez Muñuzuri. El consorcio del proyecto está integrado por instituciones de Austria, Dinamarca, España, Estonia y Bélgica. El equipo de la USC colabora estrechamente con la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y, regularmente, con el aula hospitalaria del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. “Para o desenvolvemento do piloto, en España establecerase unha colaboración formal con ambas as entidades e, se é posible, ampliarase a outras Comunidades Autónomas”, explica Carmen Fernández Morante. La participación de los niños y niñas y de sus familias es voluntaria y se establecerá a través de sistemas de telepresencia, emails u otros formatos digitales.

FORMAR A LOS FORMADORES. El objetivo del proyecto Abiliti es mejorar la competencia de los actuales y futuros profesionales de la enseñanza para prevenir el aislamiento social del alumnado que padece enfermedades crónicas, mejorando así su inclusión en las actividades del aula y la interacción social con sus compañeros, y fomentando su sentido de pertenencia a su escuela y a su clase mientras no puedan asistir a las lecciones presenciales. En relación a esto, el equipo se encuentra ahora trabajando en un informe de investigación que se elaborará a partir de una pequeña encuesta internacional sobre el uso de sistemas de telepresencia en las escuelas de los países participantes. El estudio se publicará como libro electrónico e informará a la comunidad académica de las experiencias obtenidas con avatares y otros sistemas de telepresencia. La encuesta se completará con un análisis documental de toda la bibliografía científica, informes, normativas o materiales que puedan identificarse en cada país respecto a la cuestión de estudio.

Por otro lado, también se creará el Manual del profesor, material dirigido a los profesionales de la docencia y basado en revisiones de investigaciones, entrevistas con profesionales y conocimientos adquiridos en el pilotaje de los resultados del proyecto. Proporcionará a los docentes información básica sobre los aspectos socioemocionales de la enseñanza a niños y enfermos, e información sobre los sistemas de telepresencia existentes y sus posibilidades y aplicaciones. Incluirá recomendaciones prácticas sobre métodos y herramientas para la gestión del proceso educativo y su extensión a los contextos hospitalario y del hogar, impulsará un programa de formación del profesorado para los futuros docentes y profesorado en activo, y se creará una ‘caja de herramientas de evaluación’ que permitirá al profesorado evaluar el impacto de sistemas de telepresencia en la integración del alumnado en sus aulas y centros, y valorar hasta qué punto se consigue mantener el sentido de pertenencia y vinculación al grupo de aula y comunidad educativa de referencia. En palabras del propio grupo investigador, a través del proyecto Abiliti, Tecnoeduc “probará e fundamentará o uso dunha tecnoloxía emerxente que podería mellorar a atención educativa e reducir o illamento do alumnado que padece enfermidades nas escolas europeas”.