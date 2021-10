Rodaxe en Compostela de ‘Un home de acción’

cinema. Santiago será escenario ata mañá da rodaxe da película Un home de acción. As zonas afectadas son Salvador Parga, praza San Agustin, rúa das Ameas, rúa San Francisco, praza do Obradoiro e parque da Alameda. Todas son áreas de preferencia peonil, sendo mínima a súa afectación o tráfico. Estes lugares transformaranse, estes días, no París dos anos 60 e 70 do pasado século grazas ao rodaxe da nova película de Netflix. A película está inspirada libremente na vida de Lucio Urtubia, explorando a figura do denominado Robin Hood anarquista. Turismo de Santiago colabora coa rodaxe da película a través da Film Commision, servizo da entidade municipal para a promoción turística da cidade a través do sector audiovisual. Lucio Urtubia, interpretado por Juan José Ballesta, levou a cabo unha lexendaria operación de falsificación en París, que lle puxo no punto de mira do banco máis grande de Estados Unidos. redacción