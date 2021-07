Román Rodríguez: “A reunión do Real Padroado é clave”

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade reclamou onte unha implicación real e efectiva do Goberno central co Xacobeo 21-22. “Coa celebración dobre do Ano Santo e a proximidade do seguinte en 2027, estamos ante unha ocasión para maximizar a recuperación do tecido cultural e para proxectar unha imaxe de normalidade en todo o mundo”, indicou Román Rodríguez. Neste sentido, apuntou á celebración do Real Padroado da Cidade de Santiago, que terá lugar mañá, despois de 18 anos, como un encontro clave que permita fortalecer a rede de apoios e se converta nun primeiro punto de inicio para que o Goberno central se comprometa na celebración do Xacobeo. E garantiu o compromiso da Xunta, que levará ambiciosos proxectos a esta reunión, e lembrou o forte investimento do Goberno galego nos últimos anos na cidade para preparar o Xacobeo e mellorar a vida dos veciños de Compostela.

Nas horas previas á celebración do Real Padronado, o Consorcio de Santiago celebrou onte a súa comisión executiva e o seu consello de administración. Ambas xuntanzas estiveron presididas polo alcalde da cidade e presidente do organismo interadministrativo, Xosé A. Sánchez Bugallo. Así mesmo, asistiron como vicepresidentes o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e a subsecretaria do Ministerio de Facenda e Función Pública, María del Pilar Paneque Sosa. Xunto a eles estiveron o subsecretario de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, Jesús Manuel Gómez García, e a subsecretaria do Ministerio de Cultura e Deporte, Andrea Gavela Llopis.

No transcurso das xuntanzas aprobáronse as contas xerais do organismo correspondentes a 2020 e a proposta de orzamento para a confección dos Presupostos Xerais do Estado 2022 solicitada pola Administración Xeral do Estado o mes pasado. Ademais, entre outros asuntos de trámite administrativo, aprobáronse varias modificacións orzamentarias, entre elas para a redacción do Plan Director da Alameda e do Plan Especial de Conxo. As reunións centráronse fundamentalmente en dar conta da programación estratéxica plurianual do Consorcio de Santiago 2021-2027-2032, que se presentará mañá ante o Real Padroado, no Hostal dos Reis Católicos.

O Plan da Alameda, que estará dirixido por arquitectos da Oficina Técnica do Consorcio, incluirá os espazos situados entre a trama urbana e o parque, así como as conexións e relacións co Campus Sur da Universidade de Santiago. O presuposto estimado de redacción deste documento é de 159.721,75 euros.

O Consorcio tamén licitará os traballos de redacción do Plan Especial de Protección e Rehabilitación da igrexa, hospital psiquiátrico e mosteiro de Conxo.