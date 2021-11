Romanticismo

UN COMPOSTELANO no siempre está orbitando en torno a la catedral o la Alameda; a veces hasta coge un tren y en media hora se planta, audaz, en Marineda, la ciudad marítima y liberal. Ciudad propicia al paseo, con sus edificios modernistas, el mar y una hermosa parte vieja. Así vemos a nuestro picheleiro visitando absorto el jardín de San Carlos, ese hortus conclusus paradigma del jardín romántico y en el que se encuentra la tumba de John Moore, el general inglés que después de recorrer media Europa dirigió la épica retirada del ejército británico que luchaba contra Napoleón en la guerra peninsular. Perseguido por el propio emperador primero y luego por Soult, Moore retrocedió, en medio de la nieve y la ventisca, manteniendo en todo momento un par de días de marcha de ventaja y librando constantes combates de retaguardia con la caballería francesa. Finalmente y mientras cubría el embarque de sus hombres cayó mortalmente herido en la última batalla, en las colinas de Elviña. La tumba del héroe resalta el carácter romántico del jardín, que tiene también un componente literario: dos poemas grabados en la piedra.

Uno de Rosalía de Castro, “C’o seu respeto compasiva vela/ pol-o estranxeiro a quen traidora morte/ fixo fincar lonxe dos seus e a alleos/ viu pedir o derradeiro asilo...”.

El otro de un oscuro clérigo irlandés, Charles Wolfe, The burial of Sir John Moore after Corunna, una extraordinaria elegía que figura en todas las antologías y que sigue conmoviéndonos doscientos años después. Y es esta triple coincidencia del jardín, de la tumba y de la presencia poética lo que convierte la visita en algo único. La radiación romántica es tan intensa que el osado viajero retrocede en el tiempo y cree ver hermosas muchachas con airosos miriñaques y caballeros circunspectos con paletó y bastón de paseo. Pero la ciudad le llama y la recorre y cuando cae la tarde vuelve al tren y en el camino a la severa Compostela es asaltado por la imagen del Flaubert adolescente.

Flaubert, el maestro de la literatura realista, tenía una componente romántica que tuvo que mantener a raya toda su vida. Vedlo en la playa de Trouville, con apenas quince años, cuando conoció a Elise Schlésinger, una bella mujer, casada y unos diez años mayor que él. Fascinado, la contempla mientras se baña, deslumbrado por tanta belleza. La verá más tarde en París pero los recuerdos de aquel verano no le abandonarán nunca. Treinta y cinco años después le escribe “los días de antaño se me presentan como bañados en un vapor dorado. Sobre ese fondo luminoso, poblado de fantasmas que me tienden sus brazos, la figura que se destaca más brillantemente es la suya - ¡Sí, la suya!”. Convertida en Mme Arnoux ella será el personaje que atraviesa y vertebra La educación sentimental, una de las más logradas novelas del S. XIX, la despiadada disección moral de una generación, la del propio autor, y la crónica de la revolución del 48. Y así es como se funden la vida y la literatura y surgen los personajes, que cobran vida propia y pasan al mundo del lector.

Es sorprendente como determinados protagonistas de novelas y relatos adquieren una consistencia real y es así que una figura literaria puede ser para nosotros más importante que un nebuloso compañero de trabajo o un difuminado vecino de edificio. Dijo una vez Oscar Wilde que una de las mayores tragedias de su vida había sido la muerte de Lucien de Rubempré, el personaje de Balzac. Evidentemente Wilde exagera un poco, pero nos está hablando de la importancia que tenían para él los modelos literarios.

El romanticismo impregnó una época pero no nos ha abandonado del todo porque parte de su acervo ha pasado al común de los mortales y es hoy una componente más de nuestras formas de vida. Creemos ser muy originales pero nuestro bagaje cultural y moral bebe en muchas fuentes; en el peor de los casos en tristes parodias de lo que un día fue nuevo y vigoroso.

Literatura y vida, una asociación que puede sonar pedante en estos días anodinos. Que cada uno elija sus autores y sus obras pero si pretendemos llevar una vida plena no deberíamos dejar que nos impongan marcos infantiles y triviales envueltos en banalidades publicitarias. Para reafirmarnos, para tener una voz propia, la literatura es un arma poderosa.

El viajero al llegar a la estación de Santiago constata que está lloviendo.