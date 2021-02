Rosalía en Compostela: a cidade na que naceu e á que sempre regresaba

Pensar en Rosalía de Castro, xeograficamente falando, implica que Padrón veña rapidamente ao recordo. Alí está a Casa Museo adicada a autora e alí pasou unha parte da súa vida. Sen embargo, Rosalía de Castro non só lle escribiu ao Sar e se inspirou paseando pola carballeira de San Lourenzo, Rosalía era picheleira de nacemento e viviu a metade da súa vida en Compostela. Na capital galega viviu momentos tan relevantes como os transcorridos nun piso da rúa da Senra, o único espazo no que Murguía e ela viviron con todos os seus fillos. De Santiago marchou en numerosas ocasións pero, coa morriña que a caracterizaba, sempre volveu a Compostela.

O roteiro, un paseo literario, elaborado por Mercedes Espiño no libro Espazos de Rosalía en Compostela percorre todas as localizacións que significaron algo para a autora, comenzando pola casa natal na antiga parroquia de Conxo. Cunha minuciosa selección de textos e cunha exhaustiva documentación, o libro pretende dar valor á pegada deixada en Compostela pola escritora máis célebre das letras galegas. Unha pegada que, tal e como denuncia Espiño, non sempre é todo o valorada que debería. “Unha das cousas que me chama a atención é como destacan na Calle de la Ballesta de Madrid que alí viviu Rosalía ou como en Londres hai indicacións coas personalidades que pasaron por un lugar, e en Compostela nada. É unha das cousas que máis reitero nos roteiros que, ademais, teñen moito valor turístico”, explica Mercedes Espiño, licenciada en Filoloxía Galego-Portuguesa, quen recopilou toda a información do libro nos últimos 7 anos nos que as Cartas a Manuel Murguía supuxeron unha axuda clave.

Comezar o percorrido de Rosalía en Compostela ten unha primeira parada obrigada. É precisamente na rúa que actualmente leva o nome da autora e que, cando ela naceu, era o Camiño Novo. Aí, no Agro das Barreiras, que formaba parte daquela do concello de Conxo, había unha casa blanca, baixiña, no mesmo espazo no que agora emerxe un monumento á escritora. Da súa vida na zona deu boa conta Rosalía no poema Los robles, publicado en En las orillas del Sar. Nel denuncia as tallas indiscriminadas das árbores do bosque de Conxo: Bajo el hacha implacable, ¡cuán presto en tierra cayeron encinas y robles!; Y a los rayos del alba risueña, ¡qué calva aparece la cima del monte! Rosalía camiñaba a miúdo coas súas amizades por ese bosque. Vidán era outra das súas zonas predilectas, pegada ao Sarela e ao Sar, e que Rosalía recorda nos seus textos como un lugar de gran alegría.

Como recolle ao detalle Mercedes Espiño, a estancia de Rosalía en Compostela tivo idas e voltas, e nesas viaxes a vella estación de Cornes ocupou un lugar importante. O tren era o medio que usaba para viaxar a Padrón. Paradoxicamente, tras a súa morte, cando os seus restos foron finalmente trasladados ao Panteón de Galegos Ilustres, a estación de Cornes foi testemuña da derradeira viaxe de Rosalía de Castro. Ela mesma falou de Cornes en Follas Novas como o Fermoso campo de Cornes, cando te cobres de lirios, tamén se me crobe a ialma de pensamentos sombrisos.

A saudade, a historia de enfermidade e de perda están irremediablemente ligados á figura rosaliana. Algo tamén presente no libro de Espiño, que recolle como na igrexa de Santa Susana Rosalía e Manuel bautizan ao seu fillo Adriano, e como se despiden del no mesmo lugar 19 meses despois. Todo ese tempo viviron con el no piso da rúa da Senra, xunto aos seus outros seis fillos. É o único espazo no que chega a residir toda a familia xunta. Outra das ubicacións nas que residiu a autora está na rúa dos Bautizados, e hoxe en día é imperceptible. Foi nunha casa do número 10 da rúa, entre 1850 e 1854, na Praciña de Tras o Peso, a cal xa non existe. Esta cidade encerra os versos de Rosalía á natureza, parte da crianza dos seus fillos e a súa vida ao carón da súa nai, Teresa de Castro, cuxa morte marcou os seus días, e coa que regresou da man a Compostela en 1947, desde Padrón. Foi dez anos despois do seu nacemento, do que o próximo mércores 24 se cumprirán 184 anos.