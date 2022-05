Rosalía Morlán presenta su poemario ‘Camelias de amor’

NUEVO LIBRO. El Auditorio de Abanca, situado en la rúa do Preguntoiro, acoge el próximo viernes, a las 20.00 horas, la presentación del último libro poemario de Rosalía Morlán, Camelias de Amor, un acto que estará presidido por el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; y que contará con la participación de la edil de Acción Cultural del Concello de Santiago, Mercedes Rosón; del profesor, escritor, investigador y crítico literario Armando Requeixo, de Amalia López Brea, ilustradora de la obra; y de la propia autora. Además, como broche de oro del acto está programada una actuación musical a cargo de Manoele de Felisa y el Coro de Habaneras Rocha Forte. Para asistir, es imprescindible el uso de mascarilla. Natural de Trazo y profesora asociada de la Facultad de Enfermería de la USC, Rosalía Morlán cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la poesía, con numerosas colaboraciones, premios y libros publicados. Así, compagina desde hace ya muchos años su trabajo en el CHUS con su gran pasión, la poesía. La dirigida al público infantil es una de sus preferidas. A los seis años se vino a vivir a Santiago, y ya nunca abandonó una ciudad que “es la mía, que me gusta realmente mucho, aunque desde luego no renuncio a mis orígenes, a mi aldea de Vilariño”. ECG