Roteiro para coñecer os usos das plantas silvestres

Parque de belvís. Esta semana continúan as actividades de verán organizadas polo Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns. O CIPX de Belvís organiza hoxe, as 11.00 horas, unha ruta para coñecer algo máis das plantas silvestres. Nesta actividade, explicaráselle aos asistentes a multitude de usos que poden ter as plantas. Para isto, farase un itinerario botánico polo parque de Belvís no que se falará dos usos das plantas en xeral, no que os visitantes colocarán tarxetas cos símbolos sobre os seus usos para identificalos.

Desta maneira lograrase unha maior interacción coas plantas e un método visual de asociación cos seus usos. Posteriormente, a actividade centrarase na importancia de moitas das plantas que medran silvestres nas zonas verdes, que poden empregarse para a alimentación, elaborando con elas menús orixinais e saudables, moitos xa coñecidos na antigüidade.

Ademáis, o día 1 de setembro organizarase outra actividade centrada na vertente medicinal dos vexetais. Desde a Prehistoria, empregáronse as plantas para tratar toda clase de enfermidades debido ás súas propiedades calmantes, anestésicas, antisépticas ou vulnerarias.

As especies vexetais recollíanse para ser empregadas nunha serie de problemas de saúde, tomadas como infusión ou aplicadas como locións. Comezarase cunha explicación na que se incentivará a participación dos asistentes sobre os usos medicinais das plantas. Esta charla poderá contar, en caso de choiva, con apoio audiovisual a desenrolar na sala de usos múltiples no interior do CIPX. Posteriormente, realizarase un itinerario botánico polo parque de Belvís na procura das plantas medicinais presentes na contorna do CIPX. Os monitores ambientais dará explicacións para a súa identificación, propiedades, recolección e elaboración de diferentes remedios.

Para participar nalgunha destas actividades botánicas hay que mandar un correo electrónico a mlois@ferrovial.com indicando o nome e apelidos das/os asistentas/es, o DNI e un teléfono/s de contacto. Tamén se pode chamar ao teléfono 600 927 589. redacción