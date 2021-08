Roteiros botánicos por Bonaval e identificación das plantas medicinais

Conectar cos espazos verdes que nos rodean é algo fundamental para diminuír a velocidade que rexe a nosa vida diaria; especialmente para aqueles que viven nas grandes urbes e se perden entre o fume dos grandes desprazamentos. En xeral, para os habitantes das cidades e vilas, promover as actividades ambientais é un xeito de sensibilizarse, construíndo ese espírito de responsabilidade e solidariedade que resulta tan necesario para garantir a conservación do medio. Proxectos como o que está a desenvolver o Centro de Información dos Parques e Xardíns de Compostela (CIPX), promovido polo Concello de Santiago e Ferrovial Servizos, plantan os xermolos da sensibilización na cidade.

O programa sérvese dunha serie de actividades, dirixidas a tódolos públicos e idades, indistintamente. Nos meses de agosto e setembro desenvólvense de luns a venres e cunha duración de dúas horas e media, comezando ás 11.00 e rematando ás 13.30 h. Todas elas son conducidas por educadores ambientais do CIPX.

Unha das actividades máis interesantes son as expedicións botánicas polo Parque de Belvís, que converten aos participantes en auténticos descubridores de especies vexetais. Aprendendo sobre a importancia de botánicos galegos como Baltasar Merino -o maior coñecedor da flora galega, ao que se lle dedicou o Día da Ciencia no 2017- ou Pai Sarmento, recorrerase o parque empregando métodos varios para a identificación de especies, dende os tradicionais (coma as guías de campo) ata outros máis punteiros. Na esfera do dixital farase uso de ferramentas como ArbolApp ou PlantNet, que serven para identificar especies a partir dunha busca guiada ou da comodidade dunha fotografía; ambas apps instalables no propio dispositivo móbil.

Outro dos obradoiros dispoñibles pretende conectar á poboación coas plantas medicinais e os seus usos. As propiedades calmantes, anestésicas, antisépticas ou vulnerarias destas plantas fixeron que foran empregadas dende a Prehistoria, para tratar todo tipo de doenzas. As especies vexetais recolectábanse non só para tratar problemas de saúde, senón para tomalas como infusión ou aplicalas sobre o corpo, como locións.

Sabendo isto, o obradoiro contará cun itinerario botánico, tamén no Parque de Belvís, na procura deses plantas medicinais presentes na contorno do CIPX. Os monitores ambientais axudarán á súa identificación, explicando as propiedades de cada unha, así como á recolección e elaboración de remedios. Outro taller similar da a coñecer as plantas silvestres empregadas na alimentación.

Por último, o CIPX tamén presenta unha serie de roteiros polos pulmóns da cidade. O 9 de agosto realizarase unha ruta polo Bosque de Galicia e o Monte do Viso, mentres que o 13 de agosto o percorrido será por Belvís, Bonaval e a Almáciga. Os roteiros seguirán ata o 14 de setembro.