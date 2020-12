Rotonda selvática en el acceso al Gaiás

Son muy numerosos los vehículos que pasan a diario por una de las rotondas del enlace de la AP-9 con la Cidade da Cultura. Pero este punto ofrece, a ojos de vecinos y foráneos, una imagen muy descuidada de una zona que no ha dejado de acometer obras para que el monte Gaiás se convierta en uno de los grandes miradores y pulmones de Compostela, además de ser cuna de diversas edificaciones con gran valor, como la Biblioteca y Archivo de Galicia, el Museo Centro Gaiás, el edificio Fontán o el Parque da Balea y el Jardín Literario. En concreto, se trata de la rotonda de la CdC que tiene la orientación este y que recoge todo el tráfico que procede del sur de Galicia (Vigo, Pontevedra, etc.).

A punto de comenzar el Xacobeo de 2021 el aspecto selvático de esta rotonda, llena de arbustos, transmite, sin duda, una imagen negativa no solo de la Autopista del Atlántico, sino de la Cidade da Cultura, a la que da acceso, y de la propia ciudad de Santiago, y no solo para los conductores que pasan por esta zona a diario, sino también para muchos compostelanos que van al monte Gaiás para pasear o ir a trabajar. No hay que olvidar que en la Cidade da Cultura trabajan más de setecientas personas.

Así, el descuido que presentan los arbustos en el perímetro de la rotonda no sólo transmite un impacto estético negativo, sino que impide ver la ornamentación del interior, inspirada en los símbolos del Xacobeo, que precisamente empieza ahora.

A solo unas horas para que comience el Año Santo –mañana a las 16.30 horas se abre la Puerta Santa–, esta situación debería ser corregida cuanto antes. Aunque son continuas las denuncias de vecinos por el mal estado que presentan no solo las zonas verdes, sino también muchas aceras y carreteras de la capital gallega, en este caso la responsabilidad del mantenimiento de la citada rotonda corresponde al Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Carreteras.

Este periódico pudo saber que la Fundación Cidade da Cultura envió una carta al citado organismo el pasado mes de octubre para solicitar que se cuide el aspecto de esta rotonda de acceso al Gaiás, aunque hasta ahora no ha obtenido respuesta alguna.

Además, en el enlace de la AP-9 con las instalaciones del Gaiás existen otras dos rotondas (orientación oeste), que se encuentran dentro de los terrenos de la Cidade da Cultura y, a diferencia de la anterior, éstas sí tienen un mantenimiento adecuado y son atendidas por los equipos de mantenimiento de la Fundación Cidade da Cultura.

Hay que tener en cuenta no solo el arranque del Xacobeo, un marco en el que la ciudad se proyecta a nivel internacional, sino las obras que se están realizando en los accesos peatonales a la Cidade da Cultura, como el que va desde la Calzada del Sar, por donde transcurre la Vía de la Plata del Camino de Santiago, paso de peregrinos.

Asimismo, las laderas del monte Gaiás con el Bosque de Galicia, que cuenta con once mil árboles de especies autóctonas (robles, castaños, sauces, abedules, alisos, espiños, serbales, laureles...), configuran un nuevo pulmón verde de 34 hectáreas que incrementa la biodiversidad de la zona y mejora el metabolismo ambiental de Compostela, al tiempo que contribuye a integrar la Cidade da Cultura en Santiago a través de una gran red de senderos. Todo ello, incrementa la necesidad de adecentar puntos como la citada rotonda.